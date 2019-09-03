ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вчені знайшли на Землі шматок іншої планети: що про це відомо

STYLERЖиття    03.09.2019 - 21:18
Вчені знайшли на Землі шматок іншої планети: що про це відомо
Вчені виявили на Землі фрагмент іншої планети (колаж: РБК-Україна)

Дослідники десятки років вивчали метеорит, що прилетів на Землю

Вченим вдалося виявити мінерал, який не зустрічається на нашій планеті. Група дослідників з Каліфорнії протягом багатьох років вивчала метеорит, який знайшли в Австралійській провінції Вікторія ще в 1951 році.

Мінерологи Алан Рубін і Чі Ма в глибині зразка виявили та описали мінерал, що утворився завдяки взаємодії атомів заліза і вуглецю під час остигання метеорита, пише Science Alert. Мінерал назвали едскоттитом.

На думку вчених, унікальний метеорит є фрагментом планетезималя, який з'явився ще в період "молодості" нашої Сонячної системи. Але йому так і не вдалося сформуватися в повноцінну планету.

Едскоттит міг утворитися під впливом високих температур через радіоактивнисть елементів.

Вчені знайшли на Землі шматок іншої планети: що про це відомо

Вчені виявили на Землі фрагмент іншої планети (ілюстративне фото: pixabay.com)

Але випадкова космічна катастрофа - це могло бути зіткнення з іншим крупним космічним тілом - зруйнувала цей "зародок планети". Його уламки розсіялися по всій Сонячній системі, а один з них впав в Австралії в 50-х роках минулого століття.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили у Всесвіті дві супермасивні чорні діри, які ось-ось зіткнуться. Дослідники розповіли, як ця подія зможе вплинути на Землю.

Раніше ми писали, що чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу для Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети.

Гігантський астероїд летить у бік Землі: усі подробиці Гряде кінець світу: у NASA надали шокуючі факти
Новини України астероидметеорит
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся