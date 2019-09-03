Вчені знайшли на Землі шматок іншої планети: що про це відомо

Вчені виявили на Землі фрагмент іншої планети (колаж: РБК-Україна)

Дослідники десятки років вивчали метеорит, що прилетів на Землю

Вченим вдалося виявити мінерал, який не зустрічається на нашій планеті. Група дослідників з Каліфорнії протягом багатьох років вивчала метеорит, який знайшли в Австралійській провінції Вікторія ще в 1951 році.

Мінерологи Алан Рубін і Чі Ма в глибині зразка виявили та описали мінерал, що утворився завдяки взаємодії атомів заліза і вуглецю під час остигання метеорита, пише Science Alert. Мінерал назвали едскоттитом.

На думку вчених, унікальний метеорит є фрагментом планетезималя, який з'явився ще в період "молодості" нашої Сонячної системи. Але йому так і не вдалося сформуватися в повноцінну планету.

Едскоттит міг утворитися під впливом високих температур через радіоактивнисть елементів.

Вчені виявили на Землі фрагмент іншої планети (ілюстративне фото: pixabay.com)

Але випадкова космічна катастрофа - це могло бути зіткнення з іншим крупним космічним тілом - зруйнувала цей "зародок планети". Його уламки розсіялися по всій Сонячній системі, а один з них впав в Австралії в 50-х роках минулого століття.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили у Всесвіті дві супермасивні чорні діри, які ось-ось зіткнуться. Дослідники розповіли, як ця подія зможе вплинути на Землю.

Раніше ми писали, що чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу для Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети.