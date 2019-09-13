У Зеленського з'явилася нова сторінка в соцмережах: що відомо

Володимир Зеленський є активним користувачів соцмереж
У президента України Володимира Зеленського з'явилася ще одна сторінка, з якої він буде говорити про свої досягнення на посаді глави країни. Зеленський приєднався до онлайн-месенджера Telegram.
Про це йдеться на офіційній сторінці Офісу президента України. У повідомленні пропонують приєднається до особистого канала Володимира Зеленського.
Зеленський завів Telegram-канал (скрін: facebook.com/president.gov.ua/)
Варто відзначити, що, судячи з повідомлень в месенджері, Володимир Зеленський веде цю сторінку вже досить довго, але Офіс президента вирішив розповісти про це офіційно тільки сьогодні, 13 вересня.
Користувачі мережі з захопленням сприйняли цю новину, залишаючи під повідомленням масу коментарів. Втім, і без сарказму від підписників президента не обійшлося.
Зеленський завів Telegram-канал (скрін: facebook.com/president.gov.ua/)
Раніше повідомлялося про те, що у Зеленського розповіли, яким тоном президент говорить з Путіним.
До речі, нещодавно соратники Зеленського показали, як вивозили українських в'язнів з Москви. В мережі опублікували унікальні кадри посадки на літак.