У Зеленського з'явилася нова сторінка в соцмережах: що відомо

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський є активним користувачів соцмереж

У президента України Володимира Зеленського з'явилася ще одна сторінка, з якої він буде говорити про свої досягнення на посаді глави країни. Зеленський приєднався до онлайн-месенджера Telegram.

Про це йдеться на офіційній сторінці Офісу президента України. У повідомленні пропонують приєднається до особистого канала Володимира Зеленського.

Зеленський завів Telegram-канал (скрін: facebook.com/president.gov.ua/)

Варто відзначити, що, судячи з повідомлень в месенджері, Володимир Зеленський веде цю сторінку вже досить довго, але Офіс президента вирішив розповісти про це офіційно тільки сьогодні, 13 вересня.

Користувачі мережі з захопленням сприйняли цю новину, залишаючи під повідомленням масу коментарів. Втім, і без сарказму від підписників президента не обійшлося.

Щиро вітаю з черговим досягненням!

Величезне досягнення!

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Зеленський завів Telegram-канал (скрін: facebook.com/president.gov.ua/)

Раніше повідомлялося про те, що у Зеленського розповіли, яким тоном президент говорить з Путіним.

До речі, нещодавно соратники Зеленського показали, як вивозили українських в'язнів з Москви. В мережі опублікували унікальні кадри посадки на літак.