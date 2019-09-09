ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Соратники Зеленського показали, як вивозили полонених з Москви (фото)

STYLERЖиття    09.09.2019 - 10:03
Соратники Зеленського показали, як вивозили полонених з Москви (фото)
Обмін полоненими (колаж: РБК-Україна)

Українських бранців звільнили з лещат Кремля

Українські військовополонені моряки і політв'язні Кремля повернулися в Україну у суботу, 7 вересня. Їх обміняли за формулою 35 на 35. Соратники Володимира Зеленського - заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і помічник Зеленського Андрій Єрмак опублікували на своїх Facebook-сторінках фотозвіт.

На знімках видно, як Тимошенко і Єрмак зустрічають у Москві українців і летять з ними в літаку, що через пару годин приземлився на рідній землі.

Перше опубліковане фото показує 21-річного Павла Гриба, якого затримали на території Білорусі 24 серпня 2017 і таємно перевезли в Росію. Його звинуватили у підготовці теракту.

Соратники Зеленського показали, як вивозили полонених з Москви (фото)

Обмін полоненими (фото: facebook.com/kirill.timoshenko)

Соратники Зеленського показали, як вивозили полонених з Москви (фото)Соратники Зеленського показали, як вивозили полонених з Москви (фото)Соратники Зеленського показали, як вивозили полонених з Москви (фото)

Обмін полоненими (фото: facebook.com/kirill.timoshenko)

На зворотному шляху чиновники спілкувалися з звільненими з лещат Кремля полоненими, у тому числі і з режисером Олегом Сенцовым.

Соратники Зеленського показали, як вивозили полонених з Москви (фото)Соратники Зеленського показали, як вивозили полонених з Москви (фото)

Обмін полоненими (фото: facebook.com/kirill.timoshenko)

Вже в Борисполі українських героїв особисто зустрічав президент України, журналісти, а також рідні, які чекали на своїх коханих людей.

Соратники Зеленського показали, як вивозили полонених з Москви (фото)

Обмін полоненими (фото: facebook.com/kirill.timoshenko)

Якщо моряки потрапили в полон у листопаді минулого року, то Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали в Криму ще в травні 2014 - вони провели в ув'язненні більше п'яти років.

До речі, Уляна Супрун розповіла про серйозні наслідки перебування в неволі.

Раніше ми писали, що політв'язень Павло Гриб дав перше інтерв'ю після звільнення.

Лікарі розповіли про стан звільнених українців Родина Сенцова виїхала з Криму та прямує в Київ
Новини України обмін полоненимивійськові
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся