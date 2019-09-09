У Зеленського розповіли, яким тоном президент говорить з Путіним

Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Андрій Єрмак розповів, як президент України Володимир Зеленський веде переговори з Володимиром Путіним

Володимир Зеленський веде переговори з Володимиром Путіним на рівних. При цьому, ніхто з президентів не підвищує тон і не хамить. Про це розповів помічник президента України Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

За словами Єрмака, який, до речі, очолював українську частину групи по обміну полоненими й літав за звільненими українцями в столицю РФ, розмови гарантів - завжди конструктивні, а у Путіна жодного разу не вийшло щось нав'язати Зеленському.

"За той термін, який я бачу, а я буваю на багатьох перемовинах, позиція нашого президента, ставлення до нього, його вміння вести перемовини, не передбачає, щоб хтось з ним поводився неввічливо. Це була рівна розмова двох президентів", - розповів Єрмак в інтерв'ю УП.

Також він додав, що голос під час цих розмов ніхто не підвищував.

"Я думаю, що, якби не було конструктивного діалогу між президентами, не відбулося би звільнення", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, колишній в'язень Кремля Микола Карпюк, якого звільнили 7 вересня в рамках обміну полоненими з РФ, розповів, які жахи йому довелося пережити у російській в'язниці.