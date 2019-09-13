Не дізнався: Павло Гриб розповів, чому не привітався з Зеленським

Гриб пояснив чому не привітався з Зеленським (фото: колаж РБК-Україна)

Колишній в'язень Кремля заявив, що був дезорієнтований

Павло Гриб, який повернувся з полону з Росії разом з іншими політичними в'язнями, заявив, що не привітався після виходу з літака з президентом України Володимиром Зеленським, тому що не впізнав його. Про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна".

Гриб зауважив, що виходив з літака останнім, і коли він зійшов з трапу, то нічого не бачив. Після цього до нього підбігли батьки, і він просто дезорієнтувався.

Він розповів, що в його очах все миготіло, і він не міг дивитися навіть на журналістів. Він нічого не розумів, але потім його батько показав на Зеленського.

Володимир Зеленський (фото: facebook.com/president.gov.ua)

"Я його не впізнав, кажу чесно. Подивився, що якісь люди в костюмах стояли. На жаль, так сталося", - зазначив він.

Нагадаємо, що Гриб розповів про життя в російських СІЗО. Він зазначив, що знав про те, що обмін полоненими між Києвом і Москвою обов'язково відбудеться.

Раніше повідомлялося про те, що 19-річний колишній в'язень Кремля Андрій Эйдер зробив пропозицію своїй дівчині. Найближчим часом він хоче зайнятися своїм здоров'ям, пройти повне медичне обстеження і вилікуватися.

Ми також писали про те, що з'явилося відео з різницею в обмін полонених. Росіян в аеропорту не зустрічав ні президент, ні натовп журналістів. При цьому в Борисполі українців зустрічали, як героїв. Президент привітав кожного особисто.