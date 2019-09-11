Охорона Зеленського виявилася найкращою у світі: приголомшливі фото

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Охоронці президента Володимира Зеленського показали свої таланти на міжнародних змаганнях

Служба безпеки президента України Володимира Зеленського виявилася найкращою у світі. Про це йдеться на сторінці Офісу президента у Facebook.

Так, команда охорони Зеленського виборола золото на цьогорічних престижних міжнародних змаганнях - Чемпіонаті світу з багатоборства охоронців Bodyguard 2019.

Охорона Зеленського перемогла на змаганнях Bodyguard 2019 (фото: facebook.com/president.gov.ua)

За перемогу в турнірі змагалося 26 команд, що складалися з охоронців глав інших країн. Чемпіонат проходив з 7 по 10 вересня у Києві.

У рамках змагань охорона президента показала техніку захисту під час пішого супроводу гаранта, а також масових заходів. Була продемонстрована екстрена евакуація першої особи, відбиття атак у натовпі, а також навички рукопашного бою.

Охорона Зеленського перемогла на змаганнях Bodyguard 2019 (фото: facebook.com/president.gov.ua)

А команда жінок-тілоохорониць Управління державної охорони України виборола п’яте місце в загальному заліку.

Служба безпеки президента також продемонструвала пошук вибухівки та долання перешкод під час екстремального водіння.

Охорона Зеленського перемогла на змаганнях Bodyguard 2019 (фото: do.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський зробив заяву про повернення полонених. Президент зазначив, що всі сторони домовленості про повернення полонених були дотримані як Росією, так і Україною.

Раніше повідомлялося про те, що у Зеленського розповіли, яким тоном президент говорить з Путіним.