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Скандальний нардеп крутив дулі з трибуни Ради (відео)

STYLERПерсони    31.10.2019 - 18:52
Скандальний нардеп крутив дулі з трибуни Ради (відео)
Дубневич показував дулі в Раді (колаж: РБК-Україна)

Народний депутат Дубневич відзначився емоційним виступом в Раді

Народний депутат Ярослав Дубневич, якого звинувачують у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах, під час виступу з трибуни Парламенту крутив дулі і висловлював своє обурення в бік деяких чиновників.

Дубневич під час виступу розповідав, як показував "во" (нардеп скрутив дулю) Володимиру Шульмейстеру, екс-заступнику міністра інфраструктури. Також "во" від Дубневича нібито отримав і екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

За словами Дубневича, він разом з депутатами від Львівської області не дали Шульмейстеру пролобіювати потрібну людину на посаду львівського аеропорту.

"Саме тому відбувся відкритий конкурс і Тетяна Романовська керує аеропортом "Львів", і він показує одні з найкращих результатів", - сказав Дубневич.

Нагадаємо, Дубневича (депутатська група самовисуванців "За майбутнє") звинувачують в тому, що перебуваючи на посаді голови парламентського комітету, він заволодів 93 мільйонами гривень за схемою продажу стрілочної продукції Укрзалізниці.

Нардепу інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем (частина 5, ст. 191 КК України).

31 жовтня нардепи підтримали зняття з Дубневича недоторканності, затримання і арешт. Депутату вже вручили підозру.

Дубневич показував дулі в Раді (видео: censor.net.ua)

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