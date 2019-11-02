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Депутати отримали зарплату за жовтень: у кого більше всіх грошей

STYLERЖиття    02.11.2019 - 11:16
Депутати отримали зарплату за жовтень: у кого більше всіх грошей
У мережі назвали зарплати депутатам (РБК-Україна)

Депутатам Верховної Ради нарахували зарплати за жовтень 2019 року

Народні депутати Верховної Ради отримали зарплати за жовтень 2019 року. Тепер українці теж можуть дізнатися, хто в парламенті отримав більше грошей, а хто - менше. Про це повідомляє LIGA.net.

Найбільший оклад дістався першому віце-спікеру Руслану Стефанчуку - 54100 грн., за ним йде голова Ради Дмитро Разумков, він отримав 44 600 грн, а віце-спікер Олена Кондратюк - 45400 гривень.

Найменша зарплата значиться у депутата з Євросолідарності Ірини Луценко, їй нарахували 20 тис. гривень.

Народні депутати і голови фракцій за жовтень отримали такі зарплати:

Давид Арахамія ("Слуга народу") - 36700;

Юрій Бойко і Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 38 800 і 32 800;

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") - 43 400 грн,

Артур Герасимов та Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") - 38 800 і 36 500 грн; -

Сергій Рахманін ("Голос") - 40700; -

Тарас Батенко та Віктор Бондар ("За майбутнє") - по 41 300 грн.

Зарплати депутатів (ua-news.liga.net)

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