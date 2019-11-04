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Богдан показав "вибиті" Бакановим зуби: з'явилося фото

STYLERПерсони    04.11.2019 - 10:39
Богдан показав "вибиті" Бакановим зуби: з'явилося фото
Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан відповів на чутки про бійку з Іваном Бакановим

Іван Баканов вибив Андрію Богдану зуби в Офісі президента. Така інформація нещодавно облетіла мережу. Бійку високопоставлених осіб підтвердили й авторитетні журналісти. А сам Андрій Богдан показав у Facebook фото з "розбитим обличчям і "вибитими" зубами.

Але помічник Зеленського Кирило Тимошенко надав спростування, назвавши інформацію абсолютним фейком.

Причиною конфлікту між главою СБУ і керівником Офісу президента нібито стали розбіжності в кандидатурі на пост очільника Головного слідчого управління СБУ. Журналіст Станіслав Речинський стверджував, що Богдан наполягав на кандидатурі Дмитра Нескоромного, а Баканов підтримував Василя Вовка.

Про те, що бійка мала місце говорила і журналістка Соня Кошкіна, яка стверджує, що інформація "перевірена".

Богдан показав &quot;вибиті&quot; Бакановим зуби: з'явилося фотоБогдан показав &quot;вибиті&quot; Бакановим зуби: з'явилося фото

Богдан побився з Бакановим (скрін: соцмережі)

Сам же Андрій Богдан у властивій йому іронічній манері прокоментував інцидент. Чиновник оновив головне фото в Facebook. На знімку у нього відсутні передні зуби, розбитий ніс і синці під очима.

Богдан показав &quot;вибиті&quot; Бакановим зуби: з'явилося фото

Богдан побився з Бакановим (скрін: facebook.com/Андрій Богдан)

Підписники в коментарях досить критично поставилися до гумору, який дозволяє собі високопоставлений чиновник.

  • Так краще. Відображає в тому числі і внутрішній світ.
  • Знову тролінг... Час повертатися в адвокати...
  • Ну ось, а то кажуть що Кошкіна бреше!
  • Все-таки між гумором і бидловатістю є різниця.
  • Все було б смішно, як би не було так сумно, не забувайте - ви при владі, і на вас дивиться весь світ, яке може бути враження, побачивши таку аву, це ж не театр.

Богдан показав &quot;вибиті&quot; Бакановим зуби: з'явилося фото

До речі, дівчина Андрія Богдана Анастасія Слічна також висловилася про інцидент, написавши в соцмережах, що зуби у глави Офісу на місці.

Богдан показав &quot;вибиті&quot; Бакановим зуби: з'явилося фото

Богдан побився з Бакановим (фото: facebook.com/anastasiya.slichnaya)

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Новини України Андрій Богдан
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