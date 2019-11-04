Богдан показав "вибиті" Бакановим зуби: з'явилося фото

Андрій Богдан відповів на чутки про бійку з Іваном Бакановим
Іван Баканов вибив Андрію Богдану зуби в Офісі президента. Така інформація нещодавно облетіла мережу. Бійку високопоставлених осіб підтвердили й авторитетні журналісти. А сам Андрій Богдан показав у Facebook фото з "розбитим обличчям і "вибитими" зубами.
Але помічник Зеленського Кирило Тимошенко надав спростування, назвавши інформацію абсолютним фейком.
Причиною конфлікту між главою СБУ і керівником Офісу президента нібито стали розбіжності в кандидатурі на пост очільника Головного слідчого управління СБУ. Журналіст Станіслав Речинський стверджував, що Богдан наполягав на кандидатурі Дмитра Нескоромного, а Баканов підтримував Василя Вовка.
Про те, що бійка мала місце говорила і журналістка Соня Кошкіна, яка стверджує, що інформація "перевірена".
Богдан побився з Бакановим (скрін: соцмережі)
Сам же Андрій Богдан у властивій йому іронічній манері прокоментував інцидент. Чиновник оновив головне фото в Facebook. На знімку у нього відсутні передні зуби, розбитий ніс і синці під очима.
Богдан побився з Бакановим (скрін: facebook.com/Андрій Богдан)
Підписники в коментарях досить критично поставилися до гумору, який дозволяє собі високопоставлений чиновник.
До речі, дівчина Андрія Богдана Анастасія Слічна також висловилася про інцидент, написавши в соцмережах, що зуби у глави Офісу на місці.
Богдан побився з Бакановим (фото: facebook.com/anastasiya.slichnaya)