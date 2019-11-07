Зеленський не виключає кадрові перестановки в Кабміні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент до кінця року дасть оцінку роботи членів уряду

Президент України Володимир Зеленський допустив кадрові перестановки в Кабінеті міністрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у відеоблозі "Зе! Президент" в Youtube.

Як повідомив президент, до кінця року буде дана оцінка роботи членів уряду.

"Такого молодого уряду ніколи не було. Теж є плюси і мінуси, немає корумпованого досвіду - це великий плюс. Якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження... Так, це великий ризик, але це плюс. Якщо вони не впораються, теж чекаємо до кінця цього року, хто не зможе, з тими будемо прощатися", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський вимагає зібрати засідання Кабміну з-за великих заборгованостей по зарплаті на заводах "Укроборонпрому". На заводах "Укроборонпрому" утворилися борги по зарплаті на понад 460 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський до кінця року зробить оцінку роботи народних депутатів франкції "Слуга народу". Президент зазначив, що в першу чергу буде оцінюватися робота депутатів під час голосування, а вже потім скандали, в які вони потрапляли.