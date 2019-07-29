Зеленський вперше вийшов у світ з сином: з'явилися нові фото з "Ліги сміху"

Володимир Зеленський з сином Кирилом (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський зі своїм сином Кирилом побували в Одесі

Володимир Зеленський разом з сином Кирилом і дружиною побували в Одесі на Лізі сміху. Перший раз Зеленський побував на Літньому кубку не в якості ведучого, а як президент України. Місце Володимира Олександровича на сцені зайняв лідер "Кварталу 95" Євген Кошовий.

На сцену Зеленський не піднімався. Але глядачі все одно зустрічали гаранта оплесками. Сам президент охоче фотографувався з бажаючими в залі.

Відзначимо, що це була перша поява Зеленського разом з першою леді і сином на публіці.

Володимир Зеленський з сином в Одесі (фото: culturemeter.od.ua)

Ще на початку гри Кошовий звернув увагу команд на Зеленського в залі.

"Тут присутній наш колишній. Тому ведіть себе зухвало, щоб йому було завидно", - сказав він.

Судячи з реакції президента, гра йому сподобалася. Зеленський, до речі, залишився і на запис Кубка чемпіонів, який прямував відразу після зйомок Літнього кубку.

Додамо, що під час шоу не обходилося без політичних жартів. Наприклад, команда "Готель 72" побудувала свій виступ у жанрі одеського детектива, в якому Давид Гоцман шукав у місті Соньку Золоту ручку:

- Ви схожі на одну відому аферистку.

- Це не я. Ніяких газових контрактів я не укладала.

А "Вінницькі" знайшли спільне в біографії Наталії Могилевської та Петра Порошенка: "Вони обидва програли Зеленському у фіналі".

А ось над Зеленським гумористи не наважилися жартувати.

Ліга сміху в Одесі (фото: прес-служба 1+1)

Нагадаємо, що телевізійні версії двох Літнього кубка і Кубка чемпіонів можна буде незабаром побачити на каналі 1+1.

Раніше ми писали про те, що Зеленський в Одесі розсмішив мережу пляжним фото з собачкою.