Гумористи не наважилися жартувати над Зеленським на "Лізі сміху" в Одесі (відео)

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Зеленський приїхав в Одесу на Літній кубок "Ліги сміху"

Володимир Зеленський, який раніше був беззмінним ведучим шоу "Ліги сміху", на цей раз постав у новому статусі та приїхав до Одеси на шоу в якості глядача. Про це інформує Думська.

До речі, на цей раз проносити пляшки, склянки та інші ємності заборонялося. Зеленський прийшов разом із сином, дружиною, Андрієм Богданом та зайняв місце в першому ряду фанзони.

Зеленський в Одесі - відео з Ліги сміху

"В залі присутній наш колишній. Ведіть себе зухвало, щоб йому було завидно", - жартома звернувся до учасників Кошовий, який після підвищення Зеленського став новим ведучим "Ліги сміху".

Зеленський в Одесі - відео з Ліги сміху

Гумор стосувався найчастіше тем політики: тут встигли обговорити і Порошенко, і Юлію Володимирівну, і мера Кличко. А ось розмови про Зеленского намагалися обходити стороною.

Голова Офісу Президента Андрій Богдан вже запостив на своїй сторінці в соцмережі Facebook фото, де він стоїть разом з Євгеном Кошовим і Володимиром Зеленським.

Зеленський в Одесі - відео з Ліги сміху (фото: facebook.com/dumskaya.net)

Нагадаємо, що 26 липня президент Володимир Зеленський вирушив до Одеси з візитом і взяв із собою Андрія Богдана. В літаку Зеленський зробив селфі зі школярами, що його розбудили заради фото.

Також читайте, як президент України Володимир Зеленський приїхав на "Лігу сміху" в Одесу, у п'ятницю, 26 липня. Візит Президента та його дружини раніше викликав ажіотаж на одному з одеських пляжів.