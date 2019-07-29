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Зеленський відвідав матч "Динамо-Шахтар" в Одесі: усі подробиці

STYLERЖиття    29.07.2019 - 08:01
Зеленський відвідав матч "Динамо-Шахтар" в Одесі: усі подробиці
Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

На матчі "Динамо-Шахтар" в Одесі був присутній Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спостерігав за матчем "Динамо" - "Шахтар" на стадіоні Чорноморець в Одесі, який проходив в рамках Суперкубка України у неділю, 28 липня.

У першому таймі оператори зупинили свої камери на Зеленському, який сидів на звичайних трибунах одеського стадіону. Подивитися гру президент прийшов разом зі своєю донькою Олександрою та главою адміністрації президента Андрієм Богданом.

Зеленський відвідав матч &quot;Динамо-Шахтар&quot; в Одесі: усі подробиці

Скріншот з відео

На футбольний матч Зеленський надів повсякденний одяг. На ньому була футболка і бейсболка.

Варто зазначити, що даний матч відвідали провідні футбольні функціонери, включаючи президента Української асоціації футболу Андрія Павелко. При цьому вони спостерігали за грою з VIP-сектора.

Зеленський відвідав матч &quot;Динамо-Шахтар&quot; в Одесі: усі подробиці

Скріншот з відео

Матч "Динамо-Шахтар" закінчився перемогою киян з рахунком 2:1. У "Динамо" голи забили Бурда (80 хвилина) і Гармаш (83 хвилина), а в "Шахтарі" відзначився Патрік на 47 хвилині.

Нагадаємо, що Зеленський летів в Одесу на літаку в економ-класі. За словами одного з пасажирів, президент України не завдав нікому незручностей.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський в Одесі розсмішив мережу пляжним фото з собачкою. Президент разом із сином та дружиною, а також Андрієм Богданом відвідав шоу "Ліга сміху".

 

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