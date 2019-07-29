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Зеленский впервые вышел в свет с сыном: появились новые фото с "Лиги смеха"

STYLERЖизнь    29.07.2019 - 16:24
Зеленский впервые вышел в свет с сыном: появились новые фото с "Лиги смеха"
Владимир Зеленский с сыном Кириллом (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский со своим сыном Кириллом побывали в Одессе

Владимир Зеленский вместе с сыном Кириллом и женой побывали в Одессе на Лиге смеха. Первый раз Зеленский побывал на Летнем кубке не в качестве ведущего, а как президент Украины. Место Владимира Александровича на сцене занял лидер "Квартала 95" Евгений Кошевой.

На сцену Зеленский поднимался. Но зрители все равно встречали гаранта аплодисментами. Сам президент охотно фотографировался с желающими в зале.

Отметим, что это было первое появление Зеленского вместе с первой леди и сыном на публике.  

Зеленский впервые вышел в свет с сыном: появились новые фото с &quot;Лиги смеха&quot;

Владимир Зеленский с сыном в Одессе (фото: culturemeter.od.ua)

Еще в начале игры Кошевой обратил внимание команд на Зеленского в зале.

"Здесь присутствует наш бывший. Поэтому ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно", - сказал он.

Судя по реакции президента, игра ему понравилась. Зеленский, к слову, остался и на запись Кубка чемпионов, который следовал сразу после съемок Летнего кубка.   

Добавим, что во время шоу не обходилось без политических шуток. Например, команда  "Гостиница 72" построила свое выступление в жанре одесского детектива, в котором Давид Гоцман искал в городе Соньку Золотую ручку:

- Вы похожи на одну известную аферистку.

- Это не я. Никаких газовых контрактов я не заключала.

А "Винницкие" нашли общее в биографии Натальи Могилевской и Петра Порошенко: "Они оба проиграли Зеленскому в финале".

А вот над Зеленским юмористы не осмелились шутить.

 

Лига смеха в Одессе (фото: пресс-служба 1+1)

Напомним, что телевизионные версии двух Летнего кубка и Кубка чемпионов можно будет вскоре увидеть на канале 1+1.

Ранее мы писали о том, что Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой

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