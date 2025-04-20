Зеленский поздравил украинцев с Пасхой в символической вышиванке (фото)

Так, в этом году Зеленский выбрал вышиванку темно-серого цвета с геометрическим орнаментом, выполненным черными нитями. Владимир Зеленский (скриншот)

Узор размещен вертикально вдоль центральной части рубашки, с выразительным акцентом на воротнике-стойке, что придает образу сдержанной торжественности и глубокого символизма. Владимир Зеленский (скриншот)

Такой выбор демонстрирует уважение к украинским традициям, а темная палитра подчеркивает серьезность момента и глубину переживаний, связанных с современными вызовами, которые переживает страна.

Какого именно бренда вышиванка - пока неизвестно.

Напомним, в прошлом году Президент Украины нарушил свою традицию, которой придерживался с начала полномасштабного вторжения России, и обратился к украинцам с пасхальным поздравлением в светлом образе. Владимир Зеленский в 2024 году (фото: president.gov.ua)

До этого все пасхальные обращения - в 2022 и 2023 годах - Владимир Зеленский записывал в сдержанных темных нарядах: в 2022-м это была военная рубашка цвета хаки, а в 2023-м - темно-синяя рубашка.