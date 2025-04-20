Зеленський привітав українців із Великоднем у символічній вишиванці (фото)

Так, цьогоріч Зеленський обрав вишиванку темно-сірого кольору з геометричним орнаментом, виконаним чорними нитками. Володимир Зеленський (скріншот)

Візерунок розміщено вертикально вздовж центральної частини сорочки, з виразним акцентом на комірі-стійці, що надає образу стриманої урочистості та глибокого символізму. Володимир Зеленський (скріншот)

Такий вибір демонструє повагу до українських традицій, а темна палітра підкреслює серйозність моменту та глибину переживань, пов’язаних із сучасними викликами, які переживає країна.

Якого саме бренду вишиванка - наразі невідомо.

Нагадаємо, торік Президент України порушив свою традицію, яку дотримувався з початку повномасштабного вторгнення Росії, і звернувся до українців із великоднім привітанням у світлому образі. Володимир Зеленський у 2024 році (фото: president.gov.ua)

До цього всі великодні звернення - у 2022 та 2023 роках - Володимир Зеленський записував у стриманих темних вбраннях: у 2022-му це була військова сорочка кольору хакі, а в 2023-му - темно-синя сорочка.