Мы вместе боремся, и вместе молимся за Украину. Зеленский поздравил с Пасхой (видео)

"Сегодня очень особенный день, которого мы всегда так ждем, который отмечают миллионы людей. Пасха. День, который является лучом света - особенно яркого и сильного во времена, когда черные тучи стремятся затянуть наше небо. День, дающий всем нам надежду и напоминающий: зло имеет свой час, а Бог имеет свой день. Это один из смыслов, заложенных в историю Христа. О его земных страданиях и смерти и о его воскресении, о том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит", - сказал он.

По словам президента, сегодня эти слова находят отклик в каждом украинском сердце.

"И укрепляют нашу веру, которая несмотря ни на что не угасает 1152 дня полномасштабной войны. Каждый из нас переживал такие моменты. Когда очень больно, очень трудно и когда ты спрашиваешь: "Боже, за что это нам? Удары, взрывы, выстрелы, все это беда, все это зло. Как можно убивать десятки людей в Сумах в Вербное воскресенье? Неужели ты не видишь, Боже? Как били по детской площадке в Кривом Роге. Как ежедневно горят Харьков, Днепр, наша Одесса, десятки других наших городов. Когда это кончится? И тишину услышит наша земля, наши люди, наши дети. Как после всего, что мы проходим, не потерять веру?" - продолжает он.

И когда, по словам Зеленского, разум не находит ответов на эти вопросы, тогда начинаешь прислушиваться к своему сердцу и что-то невидимое, но очень сильное внутри тебя не дает опустить руки.

"Подсказывает, где найти свет, чтобы не заблудиться. И потом ты видишь людей вокруг. Вглядываешься в глаза родных, лица близких, чувствуешь объятия, чувствуешь поддержку и знакомых, и незнакомых людей. Поддержку украинцев, украинок. И ты понимаешь, что ты с ними одинаковых ценностей. И именно ценности являются тем, что всех нас объединило совершенно неслучайно, объединило в первый день войны и объединяет до сих пор. Это воля, выдержка. Неравнодушие и человечность. Вот это и есть Бог. Это его проявление. Он - в наших людях. И поэтому в людях - свет. Поэтому в людях - сила. В каждом поступке, в каждом маленьком шаге на трудном пути и в каждом слове поддержки, в каждом слове: "Как ты?", "Чем помочь?", "Береги себя", - добавляет он.

Президент подчеркнул, что украинцы знают, что защищают, знают, за что боремся, за кого и ради кого.

"И поэтому каждый раз, как бы трудно нам ни было, мы все равно не теряем веры. Потому что эта вера - друг в друга. В тех, кто стоит рядом с тобой. В украинцев. В украинок. Вера в то, что зло имеет свой час, а Бог имеет свой день", - заверил глава государства.

Зеленский пожелал, чтобы этот день наступил, а час зла закончился.

"Пусть придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в столетие. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху. Когда нам всем будет тепло, будет спокойно, уютно в душе и, конечно, вкусно. Когда будет так, как это должно быть. Мы хотим этого все 1152 дня. Мы едины в этом. Ежедневно и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Вместе. Мы вместе боремся за Украину. И вместе молимся за Украину", - продолжил он.

Молимся, как говорит президент, за тех, кто на Пасху не может быть рядом с родными, за тех, кто на передовой, с побратимами, за наших бойцов, воинов света.

"Мы просим Бога защитить тех, кто защищает нас. Укрепить волю тех, кто сейчас в неволе. За наших пленных, за всех, кто должен вернуться домой. Мы просим помочь всем тем, кто посвящает свою жизнь помощи ближним. Беречь покровительством тех, кто своим ежедневным трудом бережет Украину. Пусть Бог охраняет всех, кто спасает, лечит, учит. Мы молимся сегодня за всех, за наших детей. За всех мальчиков и девочек, которые заслуживают счастливого детства. За наших отцов и матерей, которые заслуживают спокойной старости. За всех наших людей, которые заслуживают долгожданного мира", - отметил он.

По словам главы государства, наш народ преодолевает очень трудный путь.

"Но я уверен, ключевое слово здесь - "преодолевает". И несмотря на все мы каждое утро находим в себе силы, чтобы просыпаться, двигаться, чтобы делать свое. То, что ты можешь. Там, где это нужно. Для тех, кто этого ждет. И источником энергии для нас может стать немало вещей вокруг. Улыбка сына или дочери, голос матери, мысли о тех, кто сейчас на фронте, или воспоминание о том, кто закрыл тебя своим телом. Мы можем найти импульс к действиям в новостях о победах наших людей и в нашей культуре, книгах, стихах, музыке. И, конечно, нас вдохновляет символ Пасхи и история Воскресения Христова", - добавил он.

Поэтому, заверил Зеленский, мы точно знаем: все те камни, которые в нас бросают, не останутся руинами на нашей земле, все камни, которые в нас летят, мы превратим в прочный фундамент будущего - будущей свободы, будущего мира, будущего воспоминания о том, что мы прошли и что нам удалось.

"Когда в тяжелые времена решающей становится не только победа оружия, а прежде всего победа духа. Наша победа. Нашего духа. Пусть все это осуществится. Пусть Бог поможет нам в этом. Да будет мир. Пусть будет Украина. Христос воскрес! Воистину воскрес!" - поздравил с праздником президент.