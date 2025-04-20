В семейном кругу и с верой в мир: как украинские звезды празднуют Пасху-2025
20 апреля, когда в этом году совпали католическая и православная Пасха, украинские звезды проводят праздник в кругу самых дорогих. Делятся пасками, добрыми словами и искренними молитвами о мире и благополучии - для страны и каждой семьи.
РБК-Украина (проект Styler) собрало самые теплые мгновения празднования знаменитостей и делится ими с вами.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая
"Посвятили!", - коротко подписали семейный кадр супруги, которые посвятили свою праздничную корзину в Страстную субботу перед Пасхой.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Наталка Карпа
Исполнительница Наталка Карпа также вместе со своей большой семьей посвятили пасхальные корзины с вечера субботы.
"Посвятили пасочку", - написала певица.
Наталка Карпа с семьей (фото: instagram.com/natalkakarpa)
Тарас Цымбалюк
Новоиспеченный герой будущего сезона шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк приехал в свой родной город Корсунь-Шевченковский, чтобы провести этот день с родителями.Тарас Цымбалюк с родителями (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
"Дома. Мира - нам всем, друзья!", - подписал он фото с мамой.
Лилия Ребрик
"Светлой Пасхи всем, кто верит, ждет, любит. Сегодня просто хочется благодарить. За жизнь. За каждый новый день. Каждый раз на Пасху просишь одно и то же: чтобы все были живы. Чтобы хватило сил. Чтобы свет победил. Христос Воскрес!", - обратилась телеведущая к фолловерам и показала теплые семейные фото.
Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Леся Никитюк
"Христос Воскрес! Желаю своим подписчикам и вашим семьям мира и согласия! А также исполнения всех желаний", - поздравила фанов телеведущая не из родного Хмельницкого, а из Киевской области, где празднует Пасху вместе с любимым.
Леся Никитюк показала праздничную корзину на Пасху-2025 (скриншот)
Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская записала видеообращение к своим подписчикам с теплыми словами поздравлений.
"Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Мира и добра в каждый дом!", - написала исполнительница.
Марина Узелкова
"Христос Воскрес! Пусть эта Пасха подарит вам не только духовное обновление, но и заряд энергии на новые победы. Больше радости - меньше вредных калорий, больше любви - меньше стресса. И помните: даже после праздников мы качаем не только куличи, но и пресс!", - поделилась теплыми пожеланиями звездный фитнес-тренер.Марина Узелкова (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Alyona Alyona
Рэп-исполнительница с утра сходила в церковь, где посвятила пасхальную корзину.
Alyona Alyona (скриншот)
"6 утра. Как красиво, сохраняем традиции. Христос Воскрес", - написала Alyona Alyona.
Александр Педан
"Христос Воскрес! Мирного неба нам и благодарим Силы Обороны за возможность праздновать", - поздравил со светлым праздником телеведущий.Александр Педан с женой и сыном (фото: instagram.com/pedanos)
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