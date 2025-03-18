Нужно ли дарить подарки на Пасху: что известно

Пасха - один из важнейших для христиан праздников, ведь символизирует Воскресение Иисуса Христа. Между тем вопрос подарков в этот день является неоднозначным для некоторых украинцев.

Нужно ли дарить подарки на Пасху

В этом году дата Светлого Христова Воскресения совпадает для всех христиан - и православных, и католиков. Следовательно, Пасху украинцы будут отмечать все вместе в воскресенье, 20 апреля.

Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Поскольку в современном обществе многие люди (независимо от религиозных убеждений), привыкли дарить друг другу подарки на разные праздники, некоторые считают, что Пасха также требует соблюдения такого "обычая".

Между тем в Церкви подчеркивают: на самом деле такой традиции не существует.

"Просто люди ходят друг к другу в гости, приветствуют словами "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!" ну и обмениваются крашанками, писанками", - рассказал ранее митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью одному из украинских изданий.

По словам митрополита, при возможности и желании в этот день лучше обратить внимание на тех людей, которые действительно в этом нуждаются.

"Сделать что-то хорошее для того, кто является неимущим. Накормить бедного. Помочь убогому. Вот как раз это и будет лучшим подарком и для себя, и для этого человека", - объяснил представитель Православной Церкви Украины.

Он добавил, что подарки можно дарить хоть каждый день, однако традиции с подарками на Пасху - нет.

В пресс-службе ПЦУ напомнили также, что Светлое Христово Воскресение (или Пасха) почитается Церковью как "праздник над праздниками", как "торжество над торжествами".

"К нему не только готовятся 40-дневным Великим постом, этот праздник также празднуется 40 дней - как никакой другой... Во времена Ветхого Завета иудеи праздновали Пасху (Песах) как память об их выходе из египетского рабства, которое стало наиболее печальной страницей в истории этого народа. В новозаветные времена христиане, отмечая Пасху, вспоминают и прославляют Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, Который воскрес из мертвых, победил власть дьявола и саму смерть, даровав всем людям надежду на вечную и блаженную жизнь", - рассказали гражданам.

Украинцам напомнили, что церковный обычай богослужений по случаю Пасхи также является символическим, ведь они начинаются "во время, когда вокруг царит еще ночная тьма, а завершаются тогда, когда уже восходит солнце".

"Это напоминает нам о переходе от тьмы к свету, от смерти - к жизни, от плача и скорби - к радости... Сейчас для нашего народа продолжаются темные времена, и порой даже может показаться, что тьма побеждает свет. Так же было и во время страстей Христовых, однако после них наступила победа Божья. Вера в эту победу, победу Жизни, помогает нам бороться со злом сегодня, дает нам надежду", - подчеркнули в ПЦУ.

Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что для верующих Пасха - прежде всего о духовном, а не физическом. То есть вопрос подарков остается на усмотрение каждого человека (ведь дарить что-то на этот праздник совершенно не обязательно).