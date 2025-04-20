Лучшие поздравления на Пасху: своими словами, в стихах и картинках
20 апреля Пасху празднуют в Украине и мире. Сегодня хочется сказать искренние слова в красивых поздравлениях тем, кто нам дорог.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления с Пасхой-2025 - своими словами, в стихах и красивых открытках, чтобы вы могли легко найти нужные пожелания для мамы, папы, детей, друзей и близких.
Поздравления с Пасхой для родителей
Дорогие мама и папа! Со светлой Пасхой со светлым праздником Пасхи! Пусть в вашем доме всегда будет мир, тепло, уют и любовь. Желаю здоровья, сил, радости и Божьего благословения на каждый день. Вы - моя опора и вдохновение. Обнимаю крепко!
Дорогие родители, поздравляю вас с праздником Воскресения Христова! Пусть свет этого великого события наполняет ваши сердца надеждой, а дом - добром и спокойствием. Спасибо за вашу любовь и заботу!
С Пасхой, мои самые родные! Пусть жизнь будет сладкая, как паска, чистая, как пасхальный рушник, и светлая, как утреннее солнце. Берегите себя, потому что вы - самое ценное, что у меня есть.
Мама и папа, с праздником! Пусть в вашем доме всегда царит покой, тепло и Божья благодать. Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Пусть Пасха наполнит ваши сердца светом и радостью. Обнимаю крепко!
Мои самые родные! Пусть Пасха принесет в вашу жизнь свет, покой и много счастливых моментов. Люблю вас!
***
Для мами й тата - привітання,
Найкращі з серця побажання.
Хай Великдень принесе
Радість, спокій і усе,
Що серце ваше зігріває,
І від біди оберігає!
***
Хай Великдень світлий і святий
Принесе в дім спокій й доброти.
Мамо й тату, щиро вас вітаю -
Миру, щастя й радості бажаю!
***
Хай дзвенить Великдень в серці,
Промінь світла ллється в дверці.
Живіть, немов за пазухою в Бога,
Нехай минають стороною вас тривоги.
Картинка-поздравление с Пасхой (фото: Pinterest)
Поздравления с Пасхой для детей
Христос Воскрес, маленькое солнышко! Пусть твоя паска будет самой вкусной, а корзина - самой веселой. Желаю тебе много улыбок и счастливых мгновений!
С праздником тебя, зайчик! Пусть этот день будет наполнен веселыми забавами, яркими пасхальными яйцами и вкусными вкусностями. И пусть твоя душа всегда будет светлой!
Пусть каждая писанка в твоей корзине будет как волшебное яичко из сказки. Желаю тебе добрых приключений, настоящих друзей и счастливого детства. Христос Воскрес!
Пасха - это время сказки, тепла и добра. Пусть твой дом наполнится радостью, а сердце - верой. И пусть ангел-хранитель оберегает тебя каждый день.
Со Светлой Пасхой! Пусть твои глаза сияют, как солнце, а сердце поет от счастья. Пусть в каждом дне будет немного чуда!
Детки, пусть Божья милость всегда будет рядом с вами. Пусть пасхальные яйца будут цветными, пасочки - пухлыми, а день - веселым. Христос воскрес!
Пусть Пасха подарит тебе хорошее настроение, море сладостей и яркие воспоминания. Будь добрым, послушным и счастливым! Боженька тебя очень любит.
***
Писанка барвиста в кошику блищить,
Ангел над тобою лагідно летить.
Хай любов Господня з неба проллється,
Щастям і добром серце засміється!
***
Сонце усміхається в небі голубом,
Паска у кошику пахне медом й хлібом.
Христос Воскрес - радій, малюк, весну,
Бо світлий день дарує нам красу!
***
Хай дзвенять дзвіночки в світлий день весни,
Нехай оживуть усі твої сни.
Солодощів море й барвистих ідей,
Веселих забав і щасливих людей!
Открытка-поздравление с Пасхой (фото: Pinterest)
Поздравления с Пасхой для кумовьев
Христос Воскрес, дорогие кумовья и кума! Пусть ваша жизнь будет светлой и радостной, как весенний день. Спасибо, что вы всегда рядом.
С праздником Пасхи вас, наши духовные родные! Пусть в ваших домах царят согласие, достаток и любовь. Пусть Господь благословит вашу семью.
Желаю вам мира в сердце, благополучия в доме и тепла в душе. Христос Воскрес - и пусть эта благодать будет с вами всегда. Мы счастливы иметь таких кумовьев!
Пусть этот светлый праздник принесет вам новые надежды, гармонию и счастливые дни. Пусть у вас будет все, чего желает душа. Христос воскрес!
Дорогие наши, спасибо за вашу дружбу, искренность и поддержку. Пусть Господь пошлет вам много счастья и крепкого здоровья. С Пасхой!
Желаем вам светлых мыслей, добрых поступков и неугасающей веры. Пусть каждый ваш день будет наполнен Божьей милостью. Веселой Пасхи!
Кумонька и кумчик, желаем вам радости, счастья и тепла. Пусть Пасха станет новым началом для всего хорошего. Христос Воскрес!
***
Кумо й куме, в день святий
Хай лунає спів гучний!
Христос Воскрес - і вся родина
Славить Бога з України!
***
Хай у вашім домі буде світло й мир,
З Паскою - любов, достаток і пир.
Весна хай квітує в душі кожен день,
І хай не торкає вас жоден тінь.
***
Писанка блищить, паска пахне в хаті,
Хай вам буде добре в щасті і багатті.
Кумо з кумом, будьте ви здорові,
Живіть у любові й Божій обнові!
Поздравления с Пасхой (фото: Pinterest)
Поздравления с Пасхой для друзей
Друг, Христос Воскрес! Пусть этот праздник подарит тебе мир, вдохновение и море счастливых мгновений. Храни в сердце добро и веру.
Со светлой Пасхой, друзья мои! Желаю, чтобы в ваших домах всегда царили любовь, гармония и смех. Вы - настоящий подарок в моей жизни.
Пусть каждый новый день после Пасхи будет наполнен новыми возможностями. Пусть свет Христова Воскресения освещает ваш путь. Радостного празднования!
Поздравляю с праздником, мой друг! Пусть в твоем сердце всегда будет тепло, а рядом - искренние и добрые люди. Веселых праздников и щедрого стола!
Христос Воскрес! Желаю тебе счастья, достатка и внутренней гармонии. Пусть жизнь радует добром.
Пусть Пасха принесет тебе веру в лучшее, силы для свершений и вдохновение для мечты. Спасибо за искреннюю дружбу! Хорошего празднования!
Желаю вам настоящей радости, чистого сердца и весеннего вдохновения. Пусть счастье вас не покидает. С Пасхой, мои лучшие друзья!
***
Друже, з Паскою тебе вітаю щиро,
Нехай у серці буде тепло й віра.
Хай любов і радість в душу завітає,
І весна натхнення щедро посилає!
***
Зі святом, друже, хай буде все гаразд,
Хай минають тебе і тривоги, і згас.
Світло воскресіння хай в душі живе,
А добро з тобою поруч хай іде!
***
Христос Воскрес! - нехай звучить у хаті,
Хай будуть дні щасливі й багаті.
Друже мій, бажаю миру й тепла,
Щоб доля твоя завжди ясна була!
Открытка с Пасхой (фото: Pinterest)
Поздравления с Пасхой для коллег по работе
Уважаемые коллеги, Христос Воскрес! Пусть этот праздник вдохновит вас на новые свершения, придаст сил и позитива. Желаю вам гармонии в душе и успехов в делах.
С праздником Пасхи вас, дорогие коллеги! Пусть у каждого будет мир в сердце, радость в глазах и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо за совместный труд и поддержку.
Пусть этот светлый праздник подарит вам энергию, оптимизм и хорошие новости. Желаю вдохновения, творчества и профессионального роста. Христос воскрес!
Желаю вам семейного тепла, здоровья и Божьей милости. Пусть в нашем коллективе всегда царит взаимопонимание и доброжелательность. Веселых праздников!
Дорогие коллеги, пусть жизнь ваша будет полна радости, благополучия и веры в лучшее. Пусть Пасха принесет обновление в каждый день. Христос воскрес!
Поздравляю с праздником всех, с кем ежедневно делим рабочие будни! Желаю вам искренних улыбок, вкусных пасок и легких дел. Хорошего вам отдыха на праздники!
Пусть в эти праздничные дни душа почувствует свет, а сердце - покой. Желаю семейного счастья и новых успехов на профессиональном пути. Христос воскрес!
***
Христос Воскрес! Колего мій чудовий,
Нехай не буде в тебе днів суворих.
Хай кожен ранок буде світлий, новий,
А шлях твій буде рівний і добрий!
***
З Великоднем щиро вас вітаю,
Натхнення в праці щодня бажаю.
Щоб спокій панував у кожнім ділі,
І злагода жила в родиннім колі!
***
Паска духмяна, весна за вікном,
Хай радість приходить до вас за столом.
Колего, зичу добра і снаги,
Щоб легко здолати життєві шляхи!
Открытка-поздравление с Пасхой (фото: Pinterest)
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При подготовке материала использовались источники: сайты Pozdravok и Daytoday.