Лучшие поздравления на Пасху: своими словами, в стихах и картинках

20 апреля Пасху празднуют в Украине и мире. Сегодня хочется сказать искренние слова в красивых поздравлениях тем, кто нам дорог.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления с Пасхой-2025 - своими словами, в стихах и красивых открытках, чтобы вы могли легко найти нужные пожелания для мамы, папы, детей, друзей и близких.

Поздравления с Пасхой для родителей

Дорогие мама и папа! Со светлой Пасхой со светлым праздником Пасхи! Пусть в вашем доме всегда будет мир, тепло, уют и любовь. Желаю здоровья, сил, радости и Божьего благословения на каждый день. Вы - моя опора и вдохновение. Обнимаю крепко!

Дорогие родители, поздравляю вас с праздником Воскресения Христова! Пусть свет этого великого события наполняет ваши сердца надеждой, а дом - добром и спокойствием. Спасибо за вашу любовь и заботу!

С Пасхой, мои самые родные! Пусть жизнь будет сладкая, как паска, чистая, как пасхальный рушник, и светлая, как утреннее солнце. Берегите себя, потому что вы - самое ценное, что у меня есть.

Мама и папа, с праздником! Пусть в вашем доме всегда царит покой, тепло и Божья благодать. Христос Воскрес!

Христос Воскрес! Пусть Пасха наполнит ваши сердца светом и радостью. Обнимаю крепко!

Мои самые родные! Пусть Пасха принесет в вашу жизнь свет, покой и много счастливых моментов. Люблю вас!

***

Для мами й тата - привітання,

Найкращі з серця побажання.

Хай Великдень принесе

Радість, спокій і усе,

Що серце ваше зігріває,

І від біди оберігає!

***

Хай Великдень світлий і святий

Принесе в дім спокій й доброти.

Мамо й тату, щиро вас вітаю -

Миру, щастя й радості бажаю!

***

Хай дзвенить Великдень в серці,

Промінь світла ллється в дверці.

Живіть, немов за пазухою в Бога,

Нехай минають стороною вас тривоги.

Картинка-поздравление с Пасхой (фото: Pinterest)

Поздравления с Пасхой для детей

Христос Воскрес, маленькое солнышко! Пусть твоя паска будет самой вкусной, а корзина - самой веселой. Желаю тебе много улыбок и счастливых мгновений!

С праздником тебя, зайчик! Пусть этот день будет наполнен веселыми забавами, яркими пасхальными яйцами и вкусными вкусностями. И пусть твоя душа всегда будет светлой!

Пусть каждая писанка в твоей корзине будет как волшебное яичко из сказки. Желаю тебе добрых приключений, настоящих друзей и счастливого детства. Христос Воскрес!

Пасха - это время сказки, тепла и добра. Пусть твой дом наполнится радостью, а сердце - верой. И пусть ангел-хранитель оберегает тебя каждый день.

Со Светлой Пасхой! Пусть твои глаза сияют, как солнце, а сердце поет от счастья. Пусть в каждом дне будет немного чуда!

Детки, пусть Божья милость всегда будет рядом с вами. Пусть пасхальные яйца будут цветными, пасочки - пухлыми, а день - веселым. Христос воскрес!

Пусть Пасха подарит тебе хорошее настроение, море сладостей и яркие воспоминания. Будь добрым, послушным и счастливым! Боженька тебя очень любит.

***

Писанка барвиста в кошику блищить,

Ангел над тобою лагідно летить.

Хай любов Господня з неба проллється,

Щастям і добром серце засміється!

***

Сонце усміхається в небі голубом,

Паска у кошику пахне медом й хлібом.

Христос Воскрес - радій, малюк, весну,

Бо світлий день дарує нам красу!

***

Хай дзвенять дзвіночки в світлий день весни,

Нехай оживуть усі твої сни.

Солодощів море й барвистих ідей,

Веселих забав і щасливих людей!

Открытка-поздравление с Пасхой (фото: Pinterest)

Поздравления с Пасхой для кумовьев

Христос Воскрес, дорогие кумовья и кума! Пусть ваша жизнь будет светлой и радостной, как весенний день. Спасибо, что вы всегда рядом.

С праздником Пасхи вас, наши духовные родные! Пусть в ваших домах царят согласие, достаток и любовь. Пусть Господь благословит вашу семью.

Желаю вам мира в сердце, благополучия в доме и тепла в душе. Христос Воскрес - и пусть эта благодать будет с вами всегда. Мы счастливы иметь таких кумовьев!

Пусть этот светлый праздник принесет вам новые надежды, гармонию и счастливые дни. Пусть у вас будет все, чего желает душа. Христос воскрес!

Дорогие наши, спасибо за вашу дружбу, искренность и поддержку. Пусть Господь пошлет вам много счастья и крепкого здоровья. С Пасхой!

Желаем вам светлых мыслей, добрых поступков и неугасающей веры. Пусть каждый ваш день будет наполнен Божьей милостью. Веселой Пасхи!

Кумонька и кумчик, желаем вам радости, счастья и тепла. Пусть Пасха станет новым началом для всего хорошего. Христос Воскрес!

***

Кумо й куме, в день святий

Хай лунає спів гучний!

Христос Воскрес - і вся родина

Славить Бога з України!

***

Хай у вашім домі буде світло й мир,

З Паскою - любов, достаток і пир.

Весна хай квітує в душі кожен день,

І хай не торкає вас жоден тінь.

***

Писанка блищить, паска пахне в хаті,

Хай вам буде добре в щасті і багатті.

Кумо з кумом, будьте ви здорові,

Живіть у любові й Божій обнові!

Поздравления с Пасхой (фото: Pinterest)

Поздравления с Пасхой для друзей

Друг, Христос Воскрес! Пусть этот праздник подарит тебе мир, вдохновение и море счастливых мгновений. Храни в сердце добро и веру.

Со светлой Пасхой, друзья мои! Желаю, чтобы в ваших домах всегда царили любовь, гармония и смех. Вы - настоящий подарок в моей жизни.

Пусть каждый новый день после Пасхи будет наполнен новыми возможностями. Пусть свет Христова Воскресения освещает ваш путь. Радостного празднования!

Поздравляю с праздником, мой друг! Пусть в твоем сердце всегда будет тепло, а рядом - искренние и добрые люди. Веселых праздников и щедрого стола!

Христос Воскрес! Желаю тебе счастья, достатка и внутренней гармонии. Пусть жизнь радует добром.

Пусть Пасха принесет тебе веру в лучшее, силы для свершений и вдохновение для мечты. Спасибо за искреннюю дружбу! Хорошего празднования!

Желаю вам настоящей радости, чистого сердца и весеннего вдохновения. Пусть счастье вас не покидает. С Пасхой, мои лучшие друзья!

***

Друже, з Паскою тебе вітаю щиро,

Нехай у серці буде тепло й віра.

Хай любов і радість в душу завітає,

І весна натхнення щедро посилає!

***

Зі святом, друже, хай буде все гаразд,

Хай минають тебе і тривоги, і згас.

Світло воскресіння хай в душі живе,

А добро з тобою поруч хай іде!

***

Христос Воскрес! - нехай звучить у хаті,

Хай будуть дні щасливі й багаті.

Друже мій, бажаю миру й тепла,

Щоб доля твоя завжди ясна була!

Открытка с Пасхой (фото: Pinterest)

Поздравления с Пасхой для коллег по работе

Уважаемые коллеги, Христос Воскрес! Пусть этот праздник вдохновит вас на новые свершения, придаст сил и позитива. Желаю вам гармонии в душе и успехов в делах.

С праздником Пасхи вас, дорогие коллеги! Пусть у каждого будет мир в сердце, радость в глазах и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо за совместный труд и поддержку.

Пусть этот светлый праздник подарит вам энергию, оптимизм и хорошие новости. Желаю вдохновения, творчества и профессионального роста. Христос воскрес!

Желаю вам семейного тепла, здоровья и Божьей милости. Пусть в нашем коллективе всегда царит взаимопонимание и доброжелательность. Веселых праздников!

Дорогие коллеги, пусть жизнь ваша будет полна радости, благополучия и веры в лучшее. Пусть Пасха принесет обновление в каждый день. Христос воскрес!

Поздравляю с праздником всех, с кем ежедневно делим рабочие будни! Желаю вам искренних улыбок, вкусных пасок и легких дел. Хорошего вам отдыха на праздники!

Пусть в эти праздничные дни душа почувствует свет, а сердце - покой. Желаю семейного счастья и новых успехов на профессиональном пути. Христос воскрес!

***

Христос Воскрес! Колего мій чудовий,

Нехай не буде в тебе днів суворих.

Хай кожен ранок буде світлий, новий,

А шлях твій буде рівний і добрий!

***

З Великоднем щиро вас вітаю,

Натхнення в праці щодня бажаю.

Щоб спокій панував у кожнім ділі,

І злагода жила в родиннім колі!

***

Паска духмяна, весна за вікном,

Хай радість приходить до вас за столом.

Колего, зичу добра і снаги,

Щоб легко здолати життєві шляхи!

Открытка-поздравление с Пасхой (фото: Pinterest)