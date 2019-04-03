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Метод пряника: у Зеленського пояснили позицію щодо мови

STYLERВибори 2019    03.04.2019 - 18:23
Метод пряника: у Зеленського пояснили позицію щодо мови
Фото: колаж РБК-Україна

У штабі Зеленського розповіли про позицію кандидата щодо української та російської мов

Володимир Зеленський у разі перемоги на вибори президента України 2019 має намір популяризувати українську мову, але й надавати можливість для використання будь-яких інших. Про це розповів спікер його штабу Дмитро Разумков в інтерв'ю для theБабель.

Зазначимо, що раніше Зеленський через свого відеозвернення російською мовою після першого туру президентських виборів нарвався на гостру критику з боку екс-нардепа від ВО "Свобода" Ірини Фаріон. Вона дуже емоційно висловила пропозицію "посадити його за ґрати" і не допустити у другий тур, призначений на 21 квітня.

У штабі кандидата в президенти заявили про позиції Зеленського щодо статусу української мови як єдиної державної в Україні. Так Разумков відповів на питання про те, чи буде Зеленський продовжувати курс чинного президента Петра Порошенка на українізацію, адже "багато хто не розуміє вашу позицію в питанні мови".

Метод пряника: у Зеленського пояснили позицію щодо мови

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Речник штабу Зеленського додав, що при цьому до всіх інших мов "треба ставитися толерантно і надавати можливість для їх використання".

За словами Разумкова, Зеленський пропонує популяризувати українську мову "не методом батога - обмежень або штрафів, а методом пряника".

Зокрема, шляхом створення економічних умов, здатних стимулювати виробників контенту створювати продукцію українською мовою.

"Так ми зробимо українську ще більш популярною", - розповів політтехнолог.

Метод пряника: у Зеленського пояснили позицію щодо мови

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, колишній народний депутат, поборниця української мови і філолог Ірина Фаріон розкритикувала Зеленського за російську мову в публічних виступах і наголосила, що поки українські військові захищають країну від окупантів, він "ґвалтує мову на очах у всієї країни".

Також ми писали про те, що в соціальних мережах українці запустили флешмоб #хочубачитидебати з вимогою проведти дебати перед другим туром виборів 2019 між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що ЦВК опрацювала 99,99% протоколів. За результатами підрахунку, у другий тур виходять Володимир Зеленський (30,24%) та Петро Порошенко (30,24%).

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