Українці вимагають дебати між Порошенком і Зеленським: все про флешмоб

Фото: колаж РБК-Україна

У соцмережах українці розміщують повідомлення з хештегом Хочубачитидебати

Петро Порошенко та Володимир Зеленський, які на вибори президента 2019 отримали 31 березня більшість голосів виборців, повинні провести дебати між собою перед другим туром, призначеним на 21 квітня. Така ініціатива в соціальних мережах стрімко набирає популярність.

Автором флешмобу #хочубачитидебати є член правління Національної громадської телерадіокомпанії UA: Громадське Олександра Кольцова, яка запустила челлендж на своїй сторінці в Facebook.

Вона написала, що як виборець хоче чути, як думає, реагує, аргументує людина, що збирається заговорити від імені країни.

"Маю право. Приєднуйтесь і вимагайте. #Хочубачитидебати", - йдеться в її повідомленні.

Після цього українці, які підтримують ідею проведення дебатів між Порошенком і Зеленським, в мережі до своїх постів додають даний хештег.

Скрін: twitter.com/Natanelaaa

Ініціативу Кольцової у Facebook вже розповсюдили близько тисячі користувачів. Також челлендж вимагають користувачі Twitter та Instagram.

Зазначається, що потрібно написати питання до кандидатів у президенти, поставити тег #хочубачитидебаты і опублікувати в Instagram, Facebook або інших соцмережах.

Скрін: facebook.com/michael.shchur

Громадський мовник нагадав, що за законом, такі дебати проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування з 19 по 22 годину в прямому ефірі. Тобто, за підрахунками, це має відбутися 19 квітня. Тривалість - не менше 60 хвилин.

Незабаром акцію підтримали також відомі політики, експерти, журналісти і громадські діячі.

Скрін: twitter.com/Zurab_Alasania

Флешмоб також підтримала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона повідомила, що зареєструвала законопроект про обов'язковість дебатів кандидатів у президенти перед другим туром. Геращенко нагадала, що реєструвала такий законопроект у Верховній Раді попереднього скликання для того, щоб змусити прийти на дебати Януковича.

"Тоді Партія реогионив не підтримала навіть внесення законопроекту до порядку денного. Цікаво, що зараз штаб Зе повторює мантру ПР - дебати не актуальні. Ну, якщо Зеленський боїться дебатів, можна запросити на дебати Голобородько. Хай так", - написала Геращенко.

Скрін: facebook.com/sergey.fursa

Як повідомлялося раніше, за результатами виборів президента України відповідно обробки ЦВК 99,77% протоколів, у Зеленського - 30,22%, а у Порошенка - 15,95%.

Також повідомлялося, що кандидат в президенти Володимир Зеленський готовий брати участь у дебатах перед другим туром виборів президента 2019. Політконсультант і радник його штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що просто потрібно дочекатися офіційного оголошення.

Нагадаємо, що вибори президента 2019 проаналізували у Комітеті виборців України і зіставили грошову суму, які кандидати офіційно витратили на агітацію і заставу за кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами виборів 31 березня на першому турі.