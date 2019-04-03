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У БПП відповіли на пропозицію Зеленського по дебатам

Новини » Вибори 2019    03.04.2019 - 21:06
У БПП відповіли на пропозицію Зеленського по дебатам
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко, скоріше за все, не піде на дебати

Петро Порошенко не буде влаштовувати дебати з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на стадіоні у Києві. Про це заявила народний депутат від партії "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Іонова заявила, що Порошенко не буде брати участь у дебатах на стадіоні, бо він європеєць, і тому дебати мають проходити в студії.

"Президент Порошенко - європеєць і він на стадіоні не буде зустрічатись, він буде зустрічатись в телестудії, де мають нормально, професійно відбутись дебати... а на стадіон до нього може прийти Павелко (президент Федерації футболу України, - ред.) і зіграти у футбол", - сказала Іонова.

Нагадамо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що готовий йти на дебати із опонентом Петром Порошенком.  За його умовами, дебати мають проводитися на території НСК "Олімпійський", а перед цим кандидати мають пройти медичну експертизу. Зокрема, Зеленський дав Порошенку 24 години на прийняття його умов.

Водночас, до державного підприємства НСК "Олімпійський" не надходило жодних офіційних заявок, чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенко. 

Зазначимо, ЦВК опрацювала 99,99% електронних протоколів. Підрахунок голосів триває в Київській області (99,85%). Найбільше голосів у першому турі набрав Володимир Зеленський - 30,24%. На другому місці Петро Порошенко - 15,95%.

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