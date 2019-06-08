Зеленський помилував 72-річного шпигуна зі списку на обмін: подробиці

Ілюстративне фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський підписав указ про помилування В'ячеслава Висоцького

Президент Володимир Зеленський помилував засудженого за шпигунство В'ячеслава Висоцького - 72-річного громадянина України російського походження. Про підписання відповідного указу глави держави повідомляє видання "Настоящее время" із посиланням на джерело в Мін'юсті.

Засуджений Деснянським судом Києва до 12 років позбавлення волі за державну зраду уродженець Жовтневого району Курської області РФ займався збором даних з метою передачі представникам іноземної організації. Колишній директор ТОВ "Медиком" відбуває покарання в Черкаській виправній колонії №62.

Відомо, що Висоцький входить до списків людей, яких Україна пропонує обміняти на співгромадян у російських тюрмах та катівнях в окупованому Криму.

Фото: скрін reyestr.court.gov.ua

Близько року тому співробітники офісу омбудсмена Людмили Денисової уточнювали "список на обмін" і пропонували в'язням написати лист президенту РФ із проханням обміну. Відповідне прохання Висоцький написав 15 серпня 2018-го.

За інформацією ЗМІ, рішення про помилування шпигуна похилого віку було прийнято в рамках майбутнього обміну.

В травні 2018 року в списках на обмін було 36 утримуваних громадян, серед яких значився і Висоцький.

Як повідомлялося, 30 травня президент Зеленський зустрівся з рідними і близькими українців, які незаконно утримуються в РФ і знаходяться в полоні бойовиків на Донбасі.

Додамо, що 7 червня президент Володимир Зеленський зняв нове відеозвернення, в якому назвав своє рішення про розпуск Верховної Ради правильним. Ролик незабаром набрав величезну кількість коментарів, і часто - досить емоційних.