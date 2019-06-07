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Зеленський: рішення про розпуск Ради було правильним

Новини » Вибори 2019    07.06.2019 - 20:03
Зеленський: рішення про розпуск Ради було правильним
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський звернувся до депутатів Верховної ради

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про розпуск Верховної ради було правильним. Про це він заявив під час виступу на українських телеканалах.

Зеленський підсумував роботу депутатів Ради за час свого президентства.

"Президент повинен бути об'єктивним. Тому, коли є за що - потрібно хвалити. Я хочу похвалити і від щирого серця сказати нашій Верховній раді величезне спасибі... Що зробили депутати за ці дні: залишили мажоритарку, залишили недоторканність, залишили старих міністрів і старих силовиків на посадах. Залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що рішення про розпуск Ради було правильним.

РБК-Україна писало, що під час інавгурації Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом глава держави також призначив дострокові вибори на 21 липня.

В ході позачергового засідання ВР голова парламенту Андрій Парубій анонсував оскарження указу Зеленського про розпуск Ради в Конституційний суд.

КСУ розгляне указ президента Зеленського про розпуск парламенту 11 липня 2019 року. Зокрема, Велика палата Конституційного суду України на засіданні прийняла постанову про розгляд указу у формі усного виробництва. Крім того, згідно зі статтею 75 ЗУ "ПРО Конституційний суд України" Велика палата КСУ визнала конституційне провадження цієї справи нагальним.

При цьому в команді Зеленського не виключають, що Конституційний суд може визнати указ про розпуск парламенту неконституційним.

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