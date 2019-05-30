Зеленський зустрівся з рідними українських полонених

Фото: Володимир Зеленський і родичі полонених (president.gov.ua)

Учасники зустрічі відзначили важливість прийняття законопроекту про статус військовополонених

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з рідними і близькими українців, які незаконно утримуються в Росії і знаходяться в полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і в Криму. Про це йдеться на сайті президента.

Учасники зустрічі відзначили важливість прийняття законопроекту про статус військовополонених.

"Ми запросили вас всіх, щоб вислухати, обмінятися думками і зрозуміти, як можна прискорити повернення наших хлопців. Я дякую, що ви тут зібралися", - звернувся Зеленський до учасників зустрічі.

Зокрема, Зеленський додав, що останні кілька днів проводив зустрічі з омбудсменом Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком і колишніми представниками України в Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що готовий надати президентові України Володимиру Зеленському інформацію про політв'язнів, яка може допомогти їх звільнити.

РБК-Україна писало, що раніше адвокат Микола Полозов повідомляв, що кількість українських політв'язнів у РФ наближається до 100.