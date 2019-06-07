Наче Кашпіровський: мережа "скипіла" через новий ролик Зеленського (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Зеленський записав нове відео про розпуск Ради. У мережі відреагували дуже бурхливо

Президент Володимир Зеленський зняв нове відеозвернення, в якому назвав своє рішення про розпуск Верховної Ради правильним. Ролик був опублікований на Facebook-сторінці АПУ увечері 7 червня, і за пару годин набрав величезну кількість коментарів, і часто - досить емоційних.

Так, Зеленський підсумував роботу народних депутатів за час свого президентства і розкритикував їх через залишення мажоритарки, недоторканності, колишніх міністрів і силовиків, а також можливості "не відповідати за незаконне збагачення".

Користувачі мережі відреагували на пост дуже бурхливо. Багато хто вказує на те, про складну ситуацію на фронті - загибель чотирьох військових ЗСУ на Донбасі протягом доби і велику кількість поранених - Зеленський у зверненні взагалі нічого не згадав. Раніше президент назвав загибель українських бійців в результаті артилерійських обстрілів бойовиками свідченням "втрати Росією контролю над найманцями".

Відео: facebook.com/president.gov.ua

"Я думала це термінове звернення про ваше скандальне "повернення контролю Росії за бойовиками", торгівлю з ОРДЛО, загибель наших воїнів у бліндажі, тому що їм не дозволили себе захистити - головні теми дня. Я думала ви дасте людям відповіді на ці питання. А як же!!! У вас Верховна Рада, виявляється головна тема. Верховну Раду розпустили, і це ваше головне досягнення? Подивимося, як буде працювати нова, ось тоді і будемо слухати ваше звернення щодо неї. А поки дайте пояснення по темам захисту країни, не відволікайтеся!"

"Пан Володимир, все буде добре! Потрібно поміняти 21 липня ВР, щоб Україна отримала дійсно слуг народу! Ми з вами! Ми зробимо їх!"

Скрін коментарів: facebook.com/president.gov.ua

"Величезне "дякую" тобі за вбитих на війні через заборону стріляти, за те, що "регіонали" підняли голови, за Портнова / Штепу / Королівську... Ганьба! Україні потрібен Порох, а не зелена дрі**я!"

"Це виступ не президента!, а мстивого пок***ка, який сам вже зрадив країну і виставляє комусь претензії!";

"Володимире, ми вас підтримуємо. Віримо... і ніколи не зрадимо... Нас 73%... об'єднаємося проти "порохоботів" і будемо боротися. Разом ми сила";

"Це не мова президента. Це рівень ображеної стервозної жінки невисокого польоту. Що це за стиль мовлення? Які огидні маніпуляції і спотворення разом з уїдливість рівня "Кварталу". Що, якщо слово "дякую" муляє, то ще його зганьбити дуже хочеться?.. Люди все бачать, особливо матері і дружини своїх загиблих синів і чоловіків! Ви обіцяли, що смертей на війні не буде і при тому ми не здамо своїх інтересів. Або що ви обіцяли людям? - які всі бачать, але не те, що нав'язується, як Кашпіровський";

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

"Запам'ятайте цю дату. 7 червня 2019-го. З цього дня руки кожного з 73% - офіційно замазані кров'ю. Кров'ю наших військових. Демократія - це відповідальне правління. Це аксіома. І відповідальність лежить на кожному - і на тому, хто обирав, і тому, кого обирали. Ідіотам, які хотіли "нових облич" і, зазомбовані телевізором, зненавиділи Порошенка, говорили неодноразово - ви будете відповідати за свій вибір. Це не іграшки, демократія - це не вседозволеність, а відповідальність за свої вчинки. Ну ось тепер ви будете відповідати. Відповідати за вбивство наших військових";

Скрін коментарів: facebook.com/president.gov.ua

"Пане Голобородько, перестаньте кривлятися, коли виступаєте в ролі Президента України. Президент - це статус держави. Ведіть себе і висловлюйтеся гідно. Не спускайте свою роль в усобиці і не перетворюйте свої звернення на якісь "у мене забрали машину погані дядьки". Ми - країна, яка захищається від збройного агресора - Російської Федерації. Якщо це не ваша зона комфорту - звільніть її";

"Фу, які непрофесійні спічрайтери! Забули про закон про імпічмент, який прийняли. Чи не забули? А ще перший раз чую промову, в якій популізм називається благом. Дивно";

"Знову дріб'язкові образи і перекладання відповідальності на інших. Президенте, вистачить реб'ячитися, вже працюйте нарешті!"

"Володя, ти молодець. А цих свинарчуків треба гнати і якомога далі. Удачі тобі";

Скрін коментарів: facebook.com/president.gov.ua

"Володимире Олександровичу, народ України позитивно поставився б до вашого натхненному спічу, якщо б воно було звернено до ворога України, Російської Федерації!.."

Скрін коментарів: facebook.com/president.gov.ua

"Який сором, щоб когось звільнити треба було подати заміну. Дно пробили ви, сьогодні такі втрати на фронті, безглуздий пост про це, ніяких вибачень, що це було помилковий вислів, а все, що вас турбує - це Рада? Поставили своїх друзів, що не день то брехня, ви найгірше, що могли вибрати українці, сподіваюся вони дуже швидко це зрозуміють";

"Дякую, що продовжуєте пробивати дно і засмучуєтеся через депутатів, не кажучи ані слова про ситуацію на фронті";

"Ха-ха! Так внести в Раду законопроект! Маєте такі повноваження! Кращий спосіб критикувати і нічого не робити! ВР в четвер прийняла понад 5 важливих законів! Досить відкрити сайт ВР і подивитися";

"Правда? А як на мене, то на вашому фоні ця Рада виглядає єдиним адекватним інститутом в нашій країні! Мені байдуже до Ради, коли верховний головнокомандувач забороняє своєї армії захищатися самим і захищати мене!"

"Чудовий Президент! У нас пацани загинули, яким ви заборонили стріляти у відповідь Дякуємо за турботу про життя наших хлопців";

"Володимир Олександрович за вас загинули наші військові, вистачить знімати відосики, працюйте вже нарешті..."

Скрін коментарів: facebook.com/president.gov.ua

"Найдешевша промова новообраного, в стилі стенд-апу "95 кварталу"... Чому жодного слова про полонених? Чому жодного слова про поранених? Чому жодного слова про вбитих? Чому жодного слова про засідання КС 11 червня? Чому жодного слова про переговори у Мінську і порушення постперемовних кримінальних проваджень? Де хоча б одне пояснення про 9 (дев'ять!) порушень закону новообраним за два тижні? Пане новообраний - чи вистачить у вас сміливості підписати прийнятий ВР закон про вибори з пунктом про імпічмент?"

"Терпіння вам і мудрості!"

"Молодець Володимире Олександровичу. Мочи цих псевдо депутатів, які 28 років набивали свої кишені. Нехай народ прийме правильне рішення на виборах 21 липня. Досить обдирати народ";

"Дріб'язковий образливий маніпулянт! Відосик новий! А де ваші кандидатури на главу СБУ, на прем'єра, міністра оборони!? ВР прийняла купу нормальних законів на цьому тижні. Наступна ВР буде ще гірша";

Скрін коментарів: facebook.com/president.gov.ua

"Ну чому говорить він, а соромно мені? Ця посмішка, нещира з насмішкою... Дивиться в очі - і не вірю! Не вірю! Не вірю жодному слову, особливо в світлі останніх подій. Замість того, щоб пояснити свої закидони з капітуляцією Мордора, він скаржиться як ЗЕвочка, знову образили - кульки не дали... Будь чоловіком і працюй і навчись відповідати за свої слова та вчинки! Де виконання передвиборчих обіцянок? Одне ниття..."

"Огидно. Ось знову гра на публіку під назвою "Голосуйте за Слугу народу, інакше ппц". Тільки нацьковування частини народу проти іншої. Як тільки продюсери Зеленського свою пі...братію пропихнут до парламента, йому навіть ліньки буде відосики знімати";

"Взагалі чуваку п*х на загиблих на Донбасі. Головне - якомога швидше запхати свою партію у ВР. А там - "хоч каміння з неба""

"Я сподівалася, що це буде відеозвернення до народу, пов'язане з темою війни і миру. Із роз'ясненням ранкового фейла. Але ні. Як завжди, атака на політичних опонентів, демонізація парламентаріїв, відволікання уваги з важливих суспільних питань на дріб'язкову, але видовищну гризню".

Скрін коментарів: facebook.com/president.gov.ua

"100% правий на всі 100%. Це не порох, який вішав з ранку до вечора по всіх каналах "масло масляне", що х**н зрозумієш. Стислість сестра таланту! І всі все зрозуміли ! Браво!"

Скрін коментарів: facebook.com/president.gov.ua

Як повідомлялося, екс-презідетн Петро Порошенко розкритикував заяви президента Володимира Зеленського про те, що Росія втратила контроль над окупаційними військами. Він упевнений, що такі дуже небезпечні, адже можуть розцінюватися як запрошення російських військ в Україну.

Також ми писали про те, що колишній посол США в Україні Стівен Пайфер висловив упевненість, що у разі широкомасштабної збройної інтервенції ЗС РФ в Україну ЗСУ здатні дати відсіч.