Зеленский помиловал 72-летнего шпиона из списка на обмен: подробности

Иллюстративное фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский подписал указ о помиловании Вячеслава Высоцкого

Президент Владимир Зеленский помиловал осужденного за шпионаж Вячеслава Высоцкого - 72-летнего гражданина Украины российского происхождения. О подписании соответствующего указа главой государства сообщает издание "Настоящее время" со ссылкой на источник в Минюсте.

Приговоренный Деснянским судом Киева к 12 годам лишения свободы за государственную измену уроженец Октябрьского района Курской области РФ занимался сбором данных с целью передачи представителям иностранной организации. Бывший директор ООО "Медиком" отбывает наказание в Черкасской исправительной колонии №62.

Известно, что Высоцкий входит в список людей, которых Украина предлагает обменять на сограждан в российских тюрьмах и застенках в оккупированном Крыму.

Фото: скрин reyestr.court.gov.ua

Около года назад сотрудники офиса омбудсмена Людмилы Денисовой уточняли "список на обмен" и предлагали узникам написать письмо президенту РФ с просьбой обмена. Соответствующее прошение Высоцкий написал 15 августа 2018-го.

По информации СМИ, решение о помиловании пожилого шпиона было принято в рамках предстоящего обмена.

В мае 2018 года в списках на обмен было 36 удерживаемых граждан, среди которых также значился и Высоцкий.

Как сообщалось, 30 мая президент Зеленский встретился с родными и близкими украинцев, которые незаконно удерживаются в РФ и находятся в плену боевиков на Донбассе.

Добавим, что 7 июня президент Владимир Зеленский снял новое видеообращение, в котором назвал свое решение о роспуске Верховной Рады правильным. Ролик вскоре набрал огромное количество комментариев, и часто - довольно эмоциональных.