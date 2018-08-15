Ще вісім громадян РФ просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів

Раніше заяви про обмін написали три росіянина

Ще вісім громадян Росії, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Україні, написали сьогодні, 15 серпня, заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням посприяти поверненню на батьківщину шляхом обміну на утримуваних в РФ українських політв'язнів. Про це повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook.

"В ході моніторингових візитів до місць позбавлення волі ув’язнені громадяни РФ продовжують надавати заяви на ім’я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів", - повідомила омбудсмен.

За її словами, сьогодні такі заяви написали В'ячеслав Висоцький (Черкаська виправна колонія 62), Валерій Іванов і Олександр Валехідіс (Дрогобицька виправна колонія 40), Владислав Гречин (Одеська установа виконання покарань №21), Віктор Агєєв (Роменська виправна колонія №56), Олег Доронін (Городищенська виправна колонія №96), Денис Сідоров і Євген Шаталов (Житомирська установа виконання покарань №8).

Нагадаємо, раніше український омбудсмен зустрілася з заарештованими росіянами в Лук'янівському СІЗО. Двоє росіян у СІЗО Києва попросили обміняти їх на українського політв'язня.

Також раніше перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що Україна готова помилувати кілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі, щоб звільнити українських політв'язнів.