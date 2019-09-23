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Пристайко: США мають розслідувати скандал з тиском на Зеленського

Новини » Політика    23.09.2019 - 12:19
Пристайко: США мають розслідувати скандал з тиском на Зеленського
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко стверджує, що Трамп не тиснув на Зеленського

Американські слідчі повинні визначити, чи був тиск на президента України Володимира Зеленського з боку президента США Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Громадському".

За його словами, можливість президентів обмінюватися чутливою інформацією обумовлена тим, що вони мають право не розкривати зміст переговорів.

"Ми - незалежна держава, у нас є свої таємниці. Президент має право говорити з іншим президентом так, щоб ця розмова залишилася нікому не відомою. Це єдина передумова, лідери все ще обмінюються між собою важливою і часто чутливою інформацією. Американські слідчі мають повне право звертатися в США, отримувати цю інформацію. Якщо хтось вважає, що на нашого президента чинився тиск, вони повинні це визначити", - зазначив Пристайко.

Він також підкреслив, що ніякого тиску з боку Трампа на Зеленського не було.

"Розмови бувають різні, лідери мають право обговорити всі існуючі проблеми. Ця розмова була довгою, дружньою, і торкалася багатьох питань", - додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдеп не буде публікувати стенограму розмови Трампа і Зеленського на вимогу Конгресу. До цього в США розгорівся скандал після низки публікацій про те, що співробітник розвідки подав скаргу у зв'язку з тиском Трампа на іноземного лідера. Передбачається, що мова йшла про президента України Володимира Зеленском.

Також повідомлялося, що Трамп все-таки розгляне можливість оприлюднення стенограми розмови з Зеленським.

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Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиВадим Пристайко
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