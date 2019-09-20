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Бюджет-2020: РНБО проведе засідання перед другим читанням закону

Новини » Політика    20.09.2019 - 11:17
Бюджет-2020: РНБО проведе засідання перед другим читанням закону
Фото: Оксана Маркарова (Виталий Носач/РБК-Украина)

Маркарова зазначила, що всі видатки на безпеку та оборону повинні бути розподілені за рішенням РНБО

Перед поданням проекту державного бюджету на 2020 рік до другого читання буде проведено засідання Ради національної безпеки та оборони. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що всі видатки на безпеку та оборону повинні бути розподілені за рішенням РНБО.

"До другого читання, безумовно, буде перерозподілено ці видатки, які зараз стоять на окремій програмі. Бюджетний кодекс каже, що всі видатки на безпеку та оборону, це 15 розпорядників, повинні бути розподілені за рішенням РНБО. Це засідання РНБО буде проведено до того, як ми будемо подавати бюджет до другого читання", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представляє проект державного бюджету на 2020 рік. Держбюджет на 2020 рік представляє міністр фінансів Оксана Маркарова.

Як писало РБК-Україна, бюджет на 2020 рік Верховна рада України прийме не пізніше 1 грудня 2019 року, про що свідчить орієнтовний графік розгляду проекту закону про держбюджет.

Додамо також, перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати Верховної ради знайшли недоліки в проекті закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". За словами Стефанчук, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня "викликає питання".

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Новини України РНБООксана МаркароваБюджет 2020
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