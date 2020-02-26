Зеленський анонсував бій Усика в Криму: коли

Володимир Зеленський розповів, коли боксер Олександр Усик проведе бій в Криму. Про це він повідомив на відкритті форуму "Age Of Crimea Forum 2020", де він виступив зі вступною промовою відразу після Мустафи Джемілєва. Президент України зазначив, що шість років тому Росія анексувала Крим і тепер завдання країни його повернути.

"Сьогодні ми робимо все можливе, щоб зупинити війну на Донбасі", - почав свою промову Зеленський.

Голова держави сказав, що він буде намагатися зробити все, щоб над Кримом розвивався український прапор. За словами президента, кримчани чекають, коли повернуться до складу України і важливо, щоб держава про них не забула. Гарант ще раз нагадав про те, як важливо не забувати про звільнення з полону кримських татар.

"Повернення Криму - це не тільки наша мрія, ця віра в справедливість на землі", - сказав Зеленський.

Президент вірить, що настане той день, коли наш чемпіон Олександр Усик проведе свій бій в Судаку.

"Ми знаємо, що цей день обов'язково настане, я в це вірю і наш чемпіон Олександр Усик проведе бій в Судаку, Джамала дасть концерт в Коктебелі, Олег Сенцов представить новий фільм в Ялті", - підсумував Зеленський.

Володимир Зеленський виступив з промовою про Крим (facebook.com/president.gov.ua)

Як ми ранішеи писали, українські полонені, звільнені з "Л/ДНР" в кінці 2019 року, досі не отримали обіцяну Володимиром Зеленським компенсацію в 100 тисяч гривень.