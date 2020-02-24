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Зеленський "кинув" звільнених полонених: з'ясувалася несподівана правда

STYLERВійна    24.02.2020 - 15:02
Зеленський "кинув" звільнених полонених: з'ясувалася несподівана правда
Звільнення полонених в кінці 2019 (t/me/OP_UA)

Звільнені полонені були кинуті напризволяще в Україні

Українські полонені, звільнені з "Л/ДНР" в кінці 2019 року, досі не отримали обіцяну Володимиром Зеленським компенсацію в 100 тисяч гривень. Українців забули - питання з житлом і роботою не вирішені. Багато хто має величезні проблеми зі здоров'ям після років, проведених в полоні. Про це розповів у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За словами журналіста, Офіс президента виявляє абсолютну байдужість до людей, які два місяці тому з великою помпою були привезені на підконтрольну Україні територію.

"Ігноруються елементарні проблеми героїв Донбасу, тих самих "представників непідконтрольних територій", які пожертвували всім, щоб повернути Донбас під контроль України", - пише Бутусов.

Звільнені полонені, які ризикнули своїм життям, віддали здоров'я за Україну, виявилися повністю забуті владою, що створила грандіозний піар на їх звільненні.

"А де звільнені будуть жити? Квартири багатьох відібрані окупантами. Ніхто не цікавиться, а куди тепер подітися тим, хто заради боротьби за свободу України залишився жебраком?" - обурюється журналіст.

Бутусов зазначає, що нікому за цей час не допомогли працевлаштуватися. У них великі проблеми зі здоров'ям, у тому числі й із зубами, які вибили терористи.

"Ви не маєте права забувати про людські долі, за які взяли на себе відповідальність. Ви не маєте права кидати і забувати своїх громадян. За словами президента повинні стояти вчинки. Інакше це не слова, а порожній трьоп", - гнівно висловився Бутусов.

Зеленський &quot;кинув&quot; звільнених полонених: з'ясувалася несподівана правда

Зеленський забув про звільнених полонених (скрін: facebook.com/butusov.yuriy)

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