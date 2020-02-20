ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пристайко: сотні полонених українців повинні повернутися додому найближчим часом

Новини » Політика     20.02.2020 - 18:19
Пристайко: сотні полонених українців повинні повернутися додому найближчим часом
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Українська ситорона працює над питанням звільнення полонених

Сотні українців, які утримуються в полоні, повинні повернутися додому найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час Генеральної асамблеї ООН, передає РБК-Україна.

"Останній саміт у Нормандському форматі пройшов 9 грудня 2019 року. Важливий результат саміту у грудні - успішне взаємне звільнення утримуваних осіб. Тепер ми працюємо над подальшим звільненням. Сподіваємося, що найближчим часом сотні наших людей повернуться додому", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України створив Єдину комісію з питань політв'язнів, утримуваних в Російській Федерації. За словами глави уряду Олексія Гончарука, комісія допоможе якісно та своєчасно надавати допомогу українським громадянам, які повернуться з російського полону, і координувати взаємодію відповідних органів влади.

Раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко повідомив, що наступний обмін полоненими з Росією повинен відбутися до наступної зустрічі в нормандському форматі. Українські власті чекають повернення додому майже 200 осіб.

Також РБК-Україна писало, що за даними українського омбудсмена Людмили Денисової, в Російській Федерації та окупованому Криму незаконно утримуються 116 українських політв'язнів.

За час окупації Донбасу та Криму загинули близько 14 тис. осіб Пристайко закликав виділити 158 млн доларів гумпомощи, постраждалим від конфлікту на Донбасі
Новини України обмін полоненимиВадим Пристайко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся