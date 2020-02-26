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Зеленський: повернення Криму - безспірна частина нашої національної ідеї

Новини » Політика     26.02.2020 - 10:54
Зеленський: повернення Криму - безспірна частина нашої національної ідеї
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пообіцяв зробити все, щоб над Кримом замайорів український прапор

Президент Володимир Зеленський заявив, що повернення Криму - безспірна частина української національної ідеї. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський пообіцяв, що українська влада зробить все для того, щоб над Кримом замайорів український прапор.

"Повернення Криму - безспірна частина української національної ідеї", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про продовження санкцій проти Російської Федерації за окупацію Криму. Трамп пояснив, що дії Росії продовжують становити надзвичайну загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США.

Крім того, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс у річницю початку російської окупації Криму виступила на підтримку територіальної цілісності України. Сіммонс закликала Російську Федерацію негайно піти з Криму.

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