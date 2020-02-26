Зеленський запевнив у продовженні мовлення каналу АТР

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

АТР ніхто не позбавить держпідтримки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що телеканал ATR продовжить своє мовлення, ніхто не позбавить їх держпідтримки. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент пообіцяв, що питання держпідтримки телеканалу АТР буде вирішено найближчим часом.

"Я хочу також запевнити, що канал АТР продовжить своє мовлення. Ніхто не позбавить їх державної підтримки. Це питання буде вирішено найближчим часом", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що на початку 2020 року кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через тимчасове зупинення фінансової підтримки з державного бюджету. Телеканал повідомив, що, попри виділені 50 млн гривень державних коштів, його фінансування було заблоковано.

Також РБК-Україна писало, що Асоціація польських журналістів висловила солідарність і підтримку колективу кримськотатарського телеканалу ATR, який опинився на межі закриття через проблеми з фінансуванням. Організація закликала надати всю можливу підтримку та допомогу для подальшої безперебійної роботи телеканалу.

Крім того, телеканал ATR заявляв, що може припинити мовлення на території окупованого Криму через проблеми з фінансуванням. Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення може відключити ATR від чотирьох телевеж, які здійснюють мовлення на окупований Крим.