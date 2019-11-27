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Зеленська похвалилася зворушливими фото з дітьми: всі у вишиванках

STYLERЖиття    27.11.2019 - 11:24
Зеленська похвалилася зворушливими фото з дітьми: всі у вишиванках
Олена Зеленська (фото: president.gov.ua)

З'явилися милі фото Олени Зеленської з дітками

Олена Зеленська у Естонії провела зустріч з дітьми, які відвідують недільну школу "Надія". Фото з зустрічі першої леді з юними українцями з'явилися на сайті Офісу президента.

Як відомо, навчання у школі "Надія" триває від 1 до 12 років і є безкоштовним. Студенти часто відвідують Україну та відпочивають у літніх таборах, організованих по всій країні.

Президент Асоціації українських організацій Естонії Володимир Паламар наголосив підчас зустрічі, що "завдяки промоції української мови, культури та історії зберігається українська ідентичність дітей".

Зеленська похвалилася зворушливими фото з дітьми: всі у вишиванках

Олена Зеленська з дітьми у Талліні (фото: president.gov.ua)

"Місію "Надії" важко переоцінити - нагадувати про коріння. Тут все наповнене любов'ю до рідного. Це відчувається", - зазначила Олена Зеленська у розмові з викладачами й студентами.

На фото видно, що під час зустрічі з Оленою Зеленською усі діти були одягнені в українські вишиванки. Тому кожна світлина виглядає дуже колоритно і зворушливо.

Зеленська похвалилася зворушливими фото з дітьми: всі у вишиванках

Олена Зеленська з дітьми у Талліні (фото: president.gov.ua)

Додамо, що українська недільна школа "Надія" функціонує в Таллінні понад 20 років. Тут діти мають змогу вивчати українську мову, історію, займатися народною музикою та живописом. На заняттях використовують розроблені в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка методики та програми.

Зеленська похвалилася зворушливими фото з дітьми: всі у вишиванках

Олена Зеленська з дітьми у Талліні (фото: president.gov.ua)

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