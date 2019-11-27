Зеленська похвалилася зворушливими фото з дітьми: всі у вишиванках

Олена Зеленська (фото: president.gov.ua)

З'явилися милі фото Олени Зеленської з дітками

Олена Зеленська у Естонії провела зустріч з дітьми, які відвідують недільну школу "Надія". Фото з зустрічі першої леді з юними українцями з'явилися на сайті Офісу президента.

Як відомо, навчання у школі "Надія" триває від 1 до 12 років і є безкоштовним. Студенти часто відвідують Україну та відпочивають у літніх таборах, організованих по всій країні.

Президент Асоціації українських організацій Естонії Володимир Паламар наголосив підчас зустрічі, що "завдяки промоції української мови, культури та історії зберігається українська ідентичність дітей".

Олена Зеленська з дітьми у Талліні (фото: president.gov.ua)

"Місію "Надії" важко переоцінити - нагадувати про коріння. Тут все наповнене любов'ю до рідного. Це відчувається", - зазначила Олена Зеленська у розмові з викладачами й студентами.

На фото видно, що під час зустрічі з Оленою Зеленською усі діти були одягнені в українські вишиванки. Тому кожна світлина виглядає дуже колоритно і зворушливо.

Олена Зеленська з дітьми у Талліні (фото: president.gov.ua)

Додамо, що українська недільна школа "Надія" функціонує в Таллінні понад 20 років. Тут діти мають змогу вивчати українську мову, історію, займатися народною музикою та живописом. На заняттях використовують розроблені в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка методики та програми.

Олена Зеленська з дітьми у Талліні (фото: president.gov.ua)