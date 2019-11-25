Просто і стильно: Олена Зеленська в незвичайному кежуал-образі відвідала відкриття виставки проти гендерного насильства

Олена Зеленська (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Перша леді відвідала відкриття виставки "16 днів проти гендерного насильства"

Олена Зеленська, відома своєю активною позицією, продовжує відвідувати різні заходи. Цього разу перша леді вирушила на відкриття виставки, присвяченої глобальній акції "16 днів проти гендерного насильства". Івент, організований за підтримки Фонду ООН в області народонаселення, відбувся сьогодні, 25 листопада, у Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок.

Олена Зеленська на виставці (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

У ньому взяли участь Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, урядовий уповноважений з питань гендерної політики, відома телеведуча і філантроп Маша Єфросиніна, народні депутати та інші.

Олена Зеленська в новому образі (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Олена, участь якої в івенті заздалегідь не повідомляли, стала почесною гостею. Для виходу в світ ікона стилю вибрала незвичайний кежуал-образ. Чорні вузькі штани і светр з високим горлом, зверху на який одягла довгий піджак пісочного відтінку в дрібну чорну клітку. Доповнили образ чорні туфлі на низькому ходу, з аксесуарів Олена віддала перевагу дрібним сережкам, а також символічній стрічці.

Олена вибрала затишний образ (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Волосся першої леді було заплетене в колосок з випущеними у скронь пасмами, а макіяж зроблено легкий – з тонкими стрілками і натурального відтінку губами. Виглядала перша леді просто і стильно.

Виставка "16 днів проти гендерного насильства", організована за підтримки Фонду ООН в області народонаселення (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Разом з іншими учасниками вона вивчила експонати виставки, які являли собою короткі історії жертв насильства, поспілкувалася з організаторами та пресою.