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Зеленская похвасталась трогательными фото с детьми: все в вышиванках

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 11:24
Зеленская похвасталась трогательными фото с детьми: все в вышиванках
Елена Зеленская (фото: president.gov.ua)

Появились милые фото Елены Зеленской с детками

Елена Зеленская в Эстонии провела встречу с детьми, которые посещают воскресную школу "Надія". Фото со встречи первой леди с юными украинцами появились на сайте Офиса президента.

Как известно, обучение в школе "Надія" продолжается от 1 до 12 лет и является бесплатным. Студенты часто посещают Украину и отдыхают в летних лагерях, организованных по всей стране.

Президент Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимир Паламар отметил во время встречи, что "благодаря популяризации украинского языка, культуры и истории сохраняется украинская идентичность детей".

Зеленская похвасталась трогательными фото с детьми: все в вышиванках

Елена Зеленская с детьми в Таллине (фото: president.gov.ua)

"Миссию "Надії" трудно переоценить - напоминать о корнях. Здесь все наполнено любовью до родного. Это чувствуется", - отметила Елена Зеленская в разговоре с преподавателями и студентами.

На фото видно, что во время встречи с Еленой Зеленской все дети были одеты в украинские вышиванки. Поэтому каждая фотография выглядит очень колоритно и трогательно.

Зеленская похвасталась трогательными фото с детьми: все в вышиванках

Елена Зеленская с детьми в Таллине (фото: president.gov.ua)

Добавим, что украинская воскресная школа "Надія" функционирует в Таллинне более 20 лет. Здесь дети имеют возможность изучать украинский язык, историю, заниматься народной музыкой и живописью. На занятиях используют разработанные в НПУ им. Драгоманова и КНУ им. Тараса Шевченко методики и программы.

Зеленская похвасталась трогательными фото с детьми: все в вышиванках

Елена Зеленская с детьми в Таллине (фото: president.gov.ua)

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