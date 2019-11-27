Приклад вишуканості та елегантності: Олена Зеленська показала деталі "естонського образу"

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська в деталях розповіла про новий візит

Олена Зеленська та Володимир Зеленський відвідали з офіційним візитом Естонію. У той час, поки у президента України був розписаний ряд зустрічей з місцевими політиками і підписання важливих документів щодо співробітництва двох держав. Для першої леді України, як зазвичай, були заплановані "соціальні зустрічі". Приміром, Олена відвідала пологовий будинок Східно-Таллінської центральної лікарні, а також ознайомилася з особливостями догляду за породіллями і новонародженими.

Звичайно ж, увага українських ЗМІ була в тому числі прикута до образу Олени Зеленської. Перша леді в черговий раз продемонструвала тонке відчуття стилю.

Для відвідування жіночої клініки Олена вибрала ділової образ. Білосніжні широкі брюки зі стрілками Олена поєднує з рудою блузкою, заправлену у штани. Блуза з довгими рукавами декорована коміром-краваткою. На ніжках - чорні туфлі. Вийшов хоч і діловий образ, але з відтінком "кежуал".

Олена Зеленська в Естонії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На своїй офіційній instagram-сторінці Зеленська опублікувала нові фото, на яких можна більш детально розглянути її образ. А також більш детально розповіла про подробиці свого офіційного візиту.

Як з'ясувалося, жіноча клініка, в якій побувала Олена, є найстарішим пологовим будинком в Естонії.

“Тут народжується чверть усіх естонських малюків. Та, незважаючи на свій поважний вік, клініка – надсучасна. Не лише за обладнанням, а й за підходами", - розповідає Олена.

“Тільки уявіть: якщо пологи пройшли без ускладнень та стан мами й малюка в нормі, породілей відпускають додому вже через 6 годин!

А ще в Естонії кілька років тому запустили медичну інформаційну систему eHealth. Усі дані про пацієнта – діджиталізовані. І навіть процес отримання документів про народження є автоматичним – акушер одразу вносить дані про новонародженого в базу і замовляє для малюка ідентифікаційний код (аналог нашого свідоцтва).

Окремою гордістю жіночої клініки Східно-Талліннської центральної лікарні є єдиний в країні банк грудного молока. Завдяки йому недоношених діток швидше виходжують. Звична практика для Естонії – партнерські пологи, вони є частиною культури. Естонці кажуть, що в них тати народжують разом із мамами. Тому в пологових будинках комфортно почуваються не лише жінки, а й чоловіки, старші діти, родичі. Для мене особисто пологовий будинок – не лікарня. Це має бути місце спокою та умиротворення. Хочеться, щоб і в Україні всюди, де нове життя з’являється на світ, було саме так", - підсумувала Олена.