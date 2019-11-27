ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Приклад вишуканості та елегантності: Олена Зеленська показала деталі "естонського образу"

Lite » Мода 27.11.2019 - 10:37
Приклад вишуканості та елегантності: Олена Зеленська показала деталі "естонського образу"
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська в деталях розповіла про новий візит

Олена Зеленська та Володимир Зеленський відвідали з офіційним візитом Естонію. У той час, поки у президента України був розписаний ряд зустрічей з місцевими політиками і підписання важливих документів щодо співробітництва двох держав. Для першої леді України, як зазвичай, були заплановані "соціальні зустрічі". Приміром, Олена відвідала пологовий будинок Східно-Таллінської центральної лікарні, а також ознайомилася з особливостями догляду за породіллями і новонародженими.

Звичайно ж, увага українських ЗМІ була в тому числі прикута до образу Олени Зеленської. Перша леді в черговий раз продемонструвала тонке відчуття стилю.

Для відвідування жіночої клініки Олена вибрала ділової образ. Білосніжні широкі брюки зі стрілками Олена поєднує з рудою блузкою, заправлену у штани. Блуза з довгими рукавами декорована коміром-краваткою. На ніжках - чорні туфлі. Вийшов хоч і діловий образ, але з відтінком "кежуал".

Приклад вишуканості та елегантності: Олена Зеленська показала деталі &quot;естонського образу&quot;

Приклад вишуканості та елегантності: Олена Зеленська показала деталі &quot;естонського образу&quot;

Приклад вишуканості та елегантності: Олена Зеленська показала деталі &quot;естонського образу&quot;

Олена Зеленська в Естонії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На своїй офіційній instagram-сторінці Зеленська опублікувала нові фото, на яких можна більш детально розглянути її образ. А також більш детально розповіла про подробиці свого офіційного візиту.

Як з'ясувалося, жіноча клініка, в якій побувала Олена, є найстарішим пологовим будинком в Естонії.

“Тут народжується чверть усіх естонських малюків. Та, незважаючи на свій поважний вік, клініка – надсучасна. Не лише за обладнанням, а й за підходами", - розповідає Олена.

“Тільки уявіть: якщо пологи пройшли без ускладнень та стан мами й малюка в нормі, породілей відпускають додому вже через 6 годин!
А ще в Естонії кілька років тому запустили медичну інформаційну систему eHealth. Усі дані про пацієнта – діджиталізовані. І навіть процес отримання документів про народження є автоматичним – акушер одразу вносить дані про новонародженого в базу і замовляє для малюка ідентифікаційний код (аналог нашого свідоцтва).
Окремою гордістю жіночої клініки Східно-Талліннської центральної лікарні є єдиний в країні банк грудного молока. Завдяки йому недоношених діток швидше виходжують. Звична практика для Естонії – партнерські пологи, вони є частиною культури. Естонці кажуть, що в них тати народжують разом із мамами. Тому в пологових будинках комфортно почуваються не лише жінки, а й чоловіки, старші діти, родичі. Для мене особисто пологовий будинок – не лікарня. Це має бути місце спокою та умиротворення. Хочеться, щоб і в Україні всюди, де нове життя з’являється на світ, було саме так", - підсумувала Олена.

Неймовірна: Олена Зеленська захопила новим елегантним вбранням у світлих тонах Наробила галасу: чому Олена Зеленська вирішила позбавитися скандально відомої сукні
Новини України Володимир ЗеленськийЕлена Зеленская
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся