Неймовірна: Олена Зеленська захопила новим елегантним вбранням у світлих тонах

Олена і Володимир Зеленські (фото: .instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді вирушила до Естонії

Олена Зеленська, що вчора відвідала відкриття виставки проти гендерного насильства, сьогодні вирушила з візитом до Естонії. Тут перша леді, яка завжди супроводжує чоловіка під час важливих візитів, має намір також провести низку зустрічей.

Олена обрала вбрання у світлих тонах (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

«Сьогодні з офіційним візитом в Естонії. Крім запланованих протокольних заходів маю намір відвідати пологовий будинок Східно-Центрі центральної лікарні та ознайомитися з особливостями догляду за породіллями і новонародженими. Впевнена, отримаю цікавий досвід, який зможе стати корисним в українських реаліях. Також зустрінуся з вчителями та учнями Української недільної школи «Надія» і поспілкуюся з українською громадою Естонії», – повідомила в своєму Instagram Олена.

Виглядала перша леді стильно і елегантно (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В цей раз дружина президента України, що звикла дивувати своїми стильними нарядами від українських дизайнерів, підібрала образ дуже виразний. На трапі літака Олена з'явилася в елегантному костюмі: широкі білі штани зі стрілками, гірчичного кольору блуза з бантом на шиї, довгими манжетами і рукавами-ліхтариками, а також довге пальто молочного відтінку. Завершували образ чорні черевики, з аксесуарів на Олені були тільки невеликого розміру золоті сережки. Волосся першій леді заплели в одну з зачісок, яка стали вже її фірмовою – вільний колосок. А макіяж виконали з сяючою шкірою та легкими smoky.

Олена має намір провести безліч зустрічей в Естонії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Виглядала Зеленська свіжо і стильно, за що отримала масу компліментів від послідовувачів у своєму мікроблозі. «Неймовірна», «пишаюся нашою першою леді», «ви такі гарні», – пишуть вони.