Зеленская появилась на встрече в костюме эффектного цвета: какой образ выбрала первая леди

Елена Зеленская, которая недавно украсила обложку популярного глянца , встретилась с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу в украинской столице. И для особого делового события она выбрала эффектный образ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram первой леди рассказывает об этом подробнее.

Образ Елены Зеленской

Так, на встрече супруга Владимира Зеленского появилась в ярко-синем брючном костюме. Она дополнила стильный наряд туфлями-лодочками шоколадного цвета, тонким кожаным поясом в зоне талии, а также платком в точечку, которую можно заметить в кармане ее пиджака. Завершили аутфит объемно уложенные волосы, массивные серьги золотого цвета и минимальное количество макияжа.

Елена Зеленская выбрала яркий образ (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В таком же образе Зеленская появлялась и на форуме "Устойчивость человека - устойчивость системы", организованного в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья. Такой выход для госпожи Елены являеься довольно необычным, ведь чаще всего она выбирает более сдержанные, классические оттенки или пастельные.

Елена Зеленская выбрала яркий образ (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В публикации первая леди озвучила детали встречи. Она поделилась хорошей новостью: датские компании и фонды поддерживают сразу две масштабные и долговременные инициативы Фонда.

В частности, речь идет также о The AP Moller Support Foundation, который присоединяется к проекту "Адрес детства" по строительству домов для больших приемных семей. Новый партнер поможет построить еще 10 домов в пределах второй волны проекта. Накануне команда Фонда показала коллегам из Дании один из таких домов в Киевской области, в котором проживает большая приемная семья из Херсона с десятью детьми.

Зеленская показала кадры со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зеленская показала кадры со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Среди других датских партнеров - The LEGO Foundation, Lundbeck Foundation, Tuborg Foundation, Orient's Steamship Company Foundation, DSV A/S и Lauritzen Foundation, и они помогут отстроить детский творчески спортивный центр в Бородянке Киевской области, который разрушили российские оккупанты. После восстановления пространства сотни детей из общины смогут возобновить занятия в любимых кружках и спортивных секциях.

Зеленская показала кадры по встрече (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зеленская показала кадры по встрече (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зеленская показала кадры по встрече (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Благодарна датчанам за беспрецедентную поддержку Фонда с начала полномасштабного вторжения. На сегодняшний день мы совместно с партнерами из Дании реализуем ряд проектов.

Это и поддержка восстановления Изюмской больницы Харьковской области, и восстановление сразу трех укрытий в школах Днепропетровщины, которые сейчас в процессе ремонта и обустройства. В прошлом году ряд датских компаний поддержали наш проект "Рождество на пороге" и поздравили более 13 тысяч детей из всех приемных и крупных приемных семей в Украине", - подытожила также Зеленская.