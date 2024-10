Елена Зеленская с первыми леди и джентльменами украсила обложку популярного глянца (фото)

Так, впервые в истории как украинских, так и международных изданий семьи ELLE обложку украсили семь жен и два мужа лидеров государств - почетных гостей IV Саммита первых леди и джентльменов, организованного первой леди Украины Еленой Зеленской.

Темой этого Саммита, проходившего в Киеве в сентябре, была безопасность детей.

"И хотя война продолжается и остается самой большой болью для украинцев, Украина сконцентрирована не только на себе, а ищет новые решения для преодоления глобальных угроз. Поэтому для этого номера гости дали эксклюзивные интервью, где рассказали о важности таких инициатив, как глобальная платформа Саммита первых леди и джентльменов, о том, как совместными усилиями можно преодолевать вызовы, угрожающие благополучию всего мира, и о своих личных миссиях", - отметила жена Владимира Зеленского.

Зеленская с первыми леди и джентльменами на обложке ELLE Ukraine (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

В фотосессии приняли участие первые леди: Сюзанн Иннес-Стубб из Финляндии, Сирье Карис из Эстонии, Тамара Вучич из Сербии, Россана Брисеньо из Белиза, Диана Науседене из Литвы, Лукресия Пейнадо из Гватемалы, а также муж премьер-министра Дании Бо Тенгберг, первый джентльмен Словении Алеш Мусари и первая леди Украины Елена Зеленская.

Что известно о Саммите первых леди и джентельменов

Саммит первых леди и джентльменов (Summit of First Ladies and Gentlemen) - международное мероприятие, инициированное первой леди Украины Еленой Зеленской в 2021 году и направленное на обсуждение важных глобальных проблем и поиск общих решений для улучшения жизни людей в разных странах.

Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Событие объединяет первых леди и джентльменов из разных стран, оказывающих влияние на гуманитарные, социальные и культурные проекты.