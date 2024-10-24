Во время визита в Португалию Зеленская показалась в особенной вышиванке: как выглядела первая леди

Елена Зеленская прибыла с официальным визитом в Португалию, где уже успела посетить рабочую встречу. На мероприятии она появилась в особенной вышиванке от украинского бренда.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram первой леди.

Елена Зеленская в Португалии

Она приехала туда, чтобы принять участие в ежегодной конференции в городе Эшторил. Тема мероприятия - "Время переосмысливать".

"В прошлый раз я приезжала в португальский город Кашкайш два года назад, вскоре после начала российского нашествия. Тогда город стал вторым в Португалии по количеству принятых вынужденных переселенцев из Украины, даже изъявил желание стать побратимом наших Бучи и Ирпеня, только что переживших российские пытки", - рассказала госпожа Елена.

"И вот теперь рада быть здесь по очень оптимистичному случаю - открытие украинской книжной полки в муниципальной библиотеке, за что очень благодарна Посольству Украины в Португалии, Украинскому институту и офису Крымской платформы", - добавила она.

кадры с мероприятия (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди подчеркнула, что уже 200 "полочек" с украинскими первоисточниками по истории, культуре и художественным произведениям размещены в странах Европы, Азии, Африки и Америки. Зеленская также поблагодарила украинские общины, в частности в Португалии, которые способсбвуют наполнению этих "полочек".

"Это и есть миссия культуры и образования - объединять людей и открывать их друг другу. Надеюсь, когда-нибудь скажем об этих полочках: "Они сохранили нашу культуру, открыли ее миру, помогли пережить и победить самое страшное", - написала также супруга Зеленского.

Образ Елены Зеленской

На встрече первая леди появилась в элегантной вышиванке цвета слоновой кости, изготовленной украинским брендом "Junya Project". Блуза имеет объемные рукава и сделана в технике ришелье. Ее дизайн был вдохновлен косовскими изразцами XX века и монашеским рушником XIX века из Киевщины.

Свой образ Зеленская дополнила модными брюками-палаццо, черным поясом с золотой пряжкой, объемной укладкой волос, туфлями-лодочками и минимальным количеством макияжа.

Елена Зеленская на мероприятии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)