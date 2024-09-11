Елена Зеленская рассказала, выключают ли в ее доме свет и спускается ли в укрытие

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась, что после массированных атак со стороны России сталкивается с такими же трудностями, как и остальные граждане, в том числе с отключениями электроэнергии.

Выключают ли свет в доме Зеленской

По словам Елены, у нее, как и у других украинцев, выключают электроэнергию.

"Конечно (свет - ред.) исчезает. Мы живем в одной энергосистеме. В этом году у меня немного легче, потому что работает генератор. Наладили его работу. Громко, но это спасает", - поделилась Зеленская.

Также она вспомнила, чем они занимались с детьми, когда РФ осуществляла первые обстрелы энергосистемы.

Семья Зеленских (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Но, например, когда помните, первые обстрелы энергосистемы такие были, когда мы все вспомнили, что такое жизнь при свечах. То были у нас с детьми вечера романтические. Даже нравилось. Ужинали при свечах, книги читали, какие-то настольные игры играли, когда можно было. Ложились спать пораньше", - рассказала первая леди.

На вопрос, спускается ли в укрытие, отвечает, что делает это каждый раз, когда звучит воздушная тревога.

"Уверена, что спускаться в укрытие очень нужно. Я спускаюсь. Ночью каждый раз. Беру детей, должна их разбудить. Беру своих собак, кота, тянем их в подвал. Но в то же время я понимаю, что мне очень повезло, что я может спуститься в подвал в своем доме. И представляю, как в это время люди идут в метро", - поделилась Зеленская.

"К сожалению это очень неудобно, мы вымотаны, дети невыспавшиеся. Но это спасает жизнь. И мы раз за разом, считая жертвы после обстрела видим, что если было бы укрытие, если бы люди смогли спуститься, спаслись бы", - добавила она.