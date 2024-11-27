Зеленська з'явилася на зустрічі в костюмі ефектного кольору: який образ обрала перша леді

Олена Зеленська, яка нещодавно прикрасила обкладинку популярного глянцю , зустрілася з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу, який приїхав до української столиці. І для особливої ділової події вона обрала ефектний образ.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram першої леді розповідає про це детальніше.

Образ Олени Зеленської

Так, на зустрічі дружина Володимира Зеленського з'явилася в яскраво-синьому брючному костюмі. Вона доповнила стильне вбрання туфлями-човниками шоколадного кольору, тонким шкіряним поясом у зоні талії, а також хустинкою в цяточку, яку можна помітити в кишені її піджака. Завершили аутфіт об'ємно укладене волосся, масивні сережки золотого кольору та мінімальна кількість макіяжу.

Олена Зеленська обрала яскравий образ (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У такому ж образі Зеленська з'являлася і на форумі "Стійкість людини - стійкість системи", який організовували в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Такий вихід для пані Олени є доволі незвичним, адже частіше за все вона обирає більш стримані, класичні відтінки або ж пастельні.

Олена Зеленська обрала яскравий образ (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У публікації перша леді також озвучила деталі зустрічі. Вона поділилася гарною новиною: данські компанії та фонди підтримують одразу дві масштабні та довготривалі ініціативи її Фундації.

Зокрема, йдеться також про The A.P. Moller Support Foundation, що долучається до проєкту "Адреса дитинства" з будівництва осель для великих прийомних родин. Новий партнер допоможе звести ще 10 будинків у межах другої хвилі проєкту. Напередодні команда Фундації показала колегам з Данії один із таких будинків на Київщині, у якому проживає велика прийомна родина з Херсонщини з десятьма дітьми.

Зеленська показала кадри з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зеленська показала кадри з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Серед інших данських партнерів - The LEGO Foundation, Lundbeck Foundation, Tuborg Foundation, Orient’s Steamship Company Foundation, DSV A/S та Lauritzen Foundation, і вони допоможуть відбудувати дитячий творчо-спортивний центр у Бородянці на Київщині, який ущент зруйнували російські окупанти. Після відновлення простору сотні дітей з громади зможуть відновити заняття в улюблених гуртках і спортивних секціях.

Зеленська показала кадри з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зеленська показала кадри з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зеленська показала кадри з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Вдячна данцям за безпрецедентну підтримку Фундації від початку повномасштабного вторгнення. На сьогодні ми спільно з партнерами з Данії реалізовуємо низку проєктів.

Це й підтримка відбудови Ізюмської лікарні на Харківщині, і відновлення одразу трьох укриттів у школах Дніпропетровщини, які наразі в процесі ремонту та облаштування. Торік низка данських компаній підтримала наш проєкт "Різдво на порозі" і привітала понад 13 тисяч дітей з усіх прийомних і великих прийомних родин в Україні", - підсумувала також Зеленська.