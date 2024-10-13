"Соберите свои сопли": Алина Михайлова жестко прокомментировала "облавы" ТЦК на концертах

Как Михайлова отреагировала на рейды ТЦК

Алина "репостнула" видео с "облавами" на концерте группы "Океан Эльзы", которые произошли 11 октября. Она отметила, что ее "особо порадовали" те, кто возмутился действиями ТЦК.

Михайлова возмутилась критикой рейдов ТЦК (скриншоты)

"И это все те же люди, которые в 2022 году возжали: "Солнышки, зайчики, спасите нас от россиян в Киеве". В 2024 пашут: "Позор полиции, армии". Спасибо, очень обнадеживающе и мотивационно. И вы говорите, что воюет за этих п****сов в Киеве?" - написала Михайлова.

Также она разместила фото раненого бойца и ответила на вопрос о том, действительно ли всем нужно идти на войну. По словам Алины, люди должны понимать, что происходит.

"Помогать войску, тренироваться, улучшать умения. И если ты ждешь, пока за тобой придут - то как придут - собери остатки своих яиц в ладошку и без позора прими этот путь. Воевать будут все. В Киеве, Львове и Донецке. Отдельный вопрос к женщинам, за которыми прячутся мужики... Как вам жить с импотентами?" - заявила военнослужащая.

Stories Михайловой (скриншот)

После этого, судя по всему, пользователи начали отвечать Алине и комментировать ее заявления. И тогда она разместила дополнительные Stories.

В них Михайлова подчеркнула, что для геройства недостаточно патриотических песен, налогов и "качалки". Ведь, как отмечает она, жить хотят все.

"Но за свободу жить и достоинство жить - надо бороться", - подчеркнула Алина.

Девушка Коцюбайла возмутилась хейтом в сторону ТЦК (скриншот)

"У меня на войне отец, погиб любимый. На войне продолжаю быть я. Соберите свои сопли из моего директа и комментариев, и идите в ТЦК или рекрут. центры защищать свою страну, свой дом, свою семью, мать, жену, детей, собаку, защищать себя", - резюмировала Михайлова.

Что известно об "облавах" ТЦК в Украине

11 октября ТЦК и СП, а также полиция устроили рейды. В частности, на концерте "Океан Эльзы" в Киеве сообщалось о задержании мужчин и проверке их документов. Также рейды прошли во многих крупных городах Украины.

Святослав Вакарчук не стал комментировать действия ТЦК и ограничился сдержанным заявлением. А 12 октября ТЦК устроили рейд на концерте комика Антона Тимошенко в Черкассах.