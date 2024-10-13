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Джаред Лето назвал войну в Украине "этими проблемами" и помечтал о концерте в РФ (видео)

Воскресенье 13 октября 2024 13:03
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Джаред Лето назвал войну в Украине "этими проблемами" и помечтал о концерте в РФ (видео) Джаред Лето (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Певец Джаред Лето, который является солистом группы Thirty Seconds to Mars и невероятно популярен во всем мире, опозорился словами о войне и РФ. На своем недавнем концерте в Сербии артист внезапно помечтал о выступлении в Санкт-Петербурге, а также поставил в ряд с городами страны-агрессора украинский Киев.

Что сказал Джаред Лето и как на это реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Лето опозорился словами о России

На концерте в Белграде Джаред решил поговорить со своими фанами. Сначала он перечислял страны и просил людей хлопать, если они слышат название своей страны. Когда певец спросил, есть ли на его концерте россияне, то услышал немало криков.

После этого он решил поговорить с представителями страны-агрессора. При этом певец не стал высказываться о полномасштабной войне, которую против Украины устроила РФ. Лето лишь выразил надежду на то, что когда "эти проблемы" закончатся, он снова отправится с концертами в Санкт-Петербург и Москву.

"Я скажу так: когда эти проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину", - обратился артист к россиянам.

Называя города РФ, Джаред также вспомнил и об Украине. Он мечтает "устроить вечеринку" в Киеве. Однако едва ли после таких слов ему здесь будут рады.

Лачен разнес Джареда Лето

Блогер Игорь Лаченков разместил пост, в котором публично обратился к Джареду и его группе. Также он опубликовал видео, на которых Лето любезничал с россиянами и мечтал о концерте на территории страны-агрессора.

"Вы в курсе, что в Украине ВОЙНА, а не просто какие-то "проблемы"? Вы в курсе, что русские добровольно приезжают сюда, чтобы совершать геноцид и военные преступления? Если то, что вы сказали, для вас нормально, если вы симпатизируете сторонникам войны, то вам не рады в столице Украины Киеве", - написал Лачен.

Джаред Лето назвал войну в Украине &quot;этими проблемами&quot; и помечтал о концерте в РФ (видео)

Пост Лачена (скриншот)

Кроме этого, комментарии на страницах Лето и его группы в Instagram уже "забиты" гневными словами юзеров. Пользователи заявили:

  • "Приезжай в Украину, чтобы на себе ощутить уровень "проблем"!"
  • "Посмотри на проблемы, которые принесла Россия. В Бахмуте, Рубежном, Мариуполе"
  • "Полное разочарование".

Джаред Лето назвал войну в Украине &quot;этими проблемами&quot; и помечтал о концерте в РФ (видео)Джаред Лето назвал войну в Украине &quot;этими проблемами&quot; и помечтал о концерте в РФ (видео)Джаред Лето назвал войну в Украине &quot;этими проблемами&quot; и помечтал о концерте в РФ (видео)

Реакция сети (скриншоты)

Кто такой Джаред Лето и что он говорил о войне

Певцу 52 года. Он известен как певец и актер, а также как блогер. До полномасштабной войні РФ против Украині Лето часто бывал в Киеве, он восхищался нашей страной и давал концерты.

В марте 2022 года Джаред даже поддержал Украину. Он опубликовал пост, в котором отмечал, что его сердце "разбито". Однако певец не называл РФ страной-агрессором и не говорил о военных преступлениях Путина.

Джаред Лето назвал войну в Украине &quot;этими проблемами&quot; и помечтал о концерте в РФ (видео)

Пост Лето о войне (скриншот)

К слову, ранее мы уже рассказывали, что муж-россиянин украинской актрисы хотел бы получить украинское гражданство.

Помимо этого, недавно стало известно, какие звезды живут с диагнозом аутизм.

Во время написания материала были использованы источники: X (Twitter) Лаченкова и Лето, а также его Instagram.

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