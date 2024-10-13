"Зберіть свої шмарклі": Аліна Михайлова жорстко прокоментувала "облави" ТЦК на концертах

Керівниця медичної служби "Ульф" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова висловилася щодо "облав" ТЦК на концертах та в розважальних закладах. Наречена загиблого героя України Дмитра Коцюбайла публічно обурилася реакцією деяких людей, які почали критикувати рейди.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими Михайлова поділилася в Instagram.
Аліна "репостнула" відео з "облавами" на концерті гурту "Океан Ельзи", які сталися 11 жовтня. Вона заначила, що її "особливо порадували" ті, хто обурився діями ТЦК.
"І це все ті самі люди, які в 2022 візжали: "Сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян в Києві". В 2024 оруть: "Ганьба поліції, армії". Дякую, дуже обнадійливо і мотиваційно. І ви кажете, що воює за оцих п****сів в Києві?" - написала Михайлова.
Також вона розмістила фото пораненого бійця й відповіла на питання про те, чи дійсно всім треба йти на війну. За словами Аліни, люди мають розуміти, що нині відбувається.
"Допомагати війську, тренуватися, покращувати уміння. І якщо ти чекаєш, поки за тобою прийдуть - то як прийдуть - збери залишки своїх яєць в долоньку і без ганьби прийми цей шлях. Воювати будуть всі. В Києві, Львові і Донецьку. Окреме питання до жінок, за якими ховаються мужики... Як вам жити з імпотентами?" - заявила військовослужбовиця.
Stories Михайлової (скріншот)
Після цього, судячи з усього, юзери почали відповідати Аліні та коментувати її заяви. І тоді вона розмістила додаткові Stories.
В них Михайлова наголосила, що для геройства недостатньо патріотичних пісень, податків та "качалочки". Адже, зазначає вона, жити хочуть всі.
"Але за свободу жити і гідність жити - треба боротися", - підкреслила Аліна.
Дівчина Коцюбайла обурилася хейтом в бік ТЦК (скріншот)
"В мене на війні батько, загинув коханий. На війні продовжую бути я. Зберіть свої шмарклі з мого діректу та коментарів, та йдіть в ТЦК або рекрут. центри захищати свою країну, свій дім, свою родину, мати, дружину, дітей, собаку, захищати себе", - резюмувала Михайлова.
11 жовтня ТЦК та СП, а також поліція, влаштували рейди. Зокрема, на концерті "Океан Ельзи" в Києві повідомлялося про затримання чоловіків та перевірку їхніх документів. Також рейди відбулися у багатьох великих містах України.
Святослав Вакарчук не став коментувати дії ТЦК й обмежився стриманою заявою. А 12 жовтня ТЦК влаштували рейд на концерті коміка Антона Тимошенка в Черкасах.
Нагадаємо, раніше Аліна Михайлова розповіла, що відчуває, коли буває на могилі Да Вінчі.
Також ми вже розповідали, що Джаред Лето назвав війну в Україні "цими проблемами" і потрапив у скандал.