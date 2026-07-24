Зеленский и Трамп могут провести встречу на следующей неделе, - ЗМІ
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Окончательный формат встречи пока согласовывается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Deutsche Welle Михаила Комадовского в Х.
По словам журналиста, украинские и американские чиновники сейчас работают над организацией встречи лидеров. Окончательный формат переговоров еще не согласован.
Какой формат встречи рассматривают
"Он (Владимир Зеленский, - ред.) планирует присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма . Сейчас еще согласовывается формат встречи - будет ли это встреча на полях похорон, отдельные закрытые переговоры или официальный визит в Белый дом", - добавил журналист.
Итак, рассматривают три варианта:
- встреча на полях церемонии прощания с сенатором;
- отдельные закрытые переговоры;
- официальный визит президента Украины в Белый дом.
Напомним, 22 июля источник РБК-Украина сообщал, что Зеленский хотел бы посетить США уже в ближайшее время. Тогда же уточнялось, что в Киеве ждут подтверждения графика президента США.
Между тем, по данным Axios, Сенат США уже на следующей неделе может принять законопроект о масштабных санкциях против России, инициированный Линдси Грэм. Во вторник в Капитолии состоится мемориальная церемония в его честь.