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Зеленский и Трамп могут провести встречу на следующей неделе, - ЗМІ

08:33 24.07.2026 Пт
1 мин
Рассматривают три формата встречи
aimg Елена Чупровская
Зеленский и Трамп могут провести встречу на следующей неделе, - ЗМІ Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
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Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Окончательный формат встречи пока согласовывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Deutsche Welle Михаила Комадовского в Х.

По словам журналиста, украинские и американские чиновники сейчас работают над организацией встречи лидеров. Окончательный формат переговоров еще не согласован.

Какой формат встречи рассматривают

"Он (Владимир Зеленский, - ред.) планирует присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма . Сейчас еще согласовывается формат встречи - будет ли это встреча на полях похорон, отдельные закрытые переговоры или официальный визит в Белый дом", - добавил журналист.

Итак, рассматривают три варианта:

  • встреча на полях церемонии прощания с сенатором;
  • отдельные закрытые переговоры;
  • официальный визит президента Украины в Белый дом.

Напомним, 22 июля источник РБК-Украина сообщал, что Зеленский хотел бы посетить США уже в ближайшее время. Тогда же уточнялось, что в Киеве ждут подтверждения графика президента США.

Между тем, по данным Axios, Сенат США уже на следующей неделе может принять законопроект о масштабных санкциях против России, инициированный Линдси Грэм. Во вторник в Капитолии состоится мемориальная церемония в его честь.

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