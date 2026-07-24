Зеленский и Трамп могут провести встречу на следующей неделе, - ЗМІ

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Окончательный формат встречи пока согласовывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Deutsche Welle Михаила Комадовского в Х.

По словам журналиста, украинские и американские чиновники сейчас работают над организацией встречи лидеров. Окончательный формат переговоров еще не согласован.

Какой формат встречи рассматривают

"Он (Владимир Зеленский, - ред.) планирует присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма . Сейчас еще согласовывается формат встречи - будет ли это встреча на полях похорон, отдельные закрытые переговоры или официальный визит в Белый дом", - добавил журналист.

Итак, рассматривают три варианта: